“Affari tuoi”: pomeriggio conviviale al Centro Anziani di Cerveteri

pomeriggio conviviale al centro anziani

Appuntamento per domenica 10 agosto alle ore 17:00 con la Aps “Mai Soli” di Cerveteri in via dei Bastioni n.46

 Proprio come in Tv, il Centro Anziani di Cerveteri con la Aps “Mai Soli” organizza per domenica 10 agosto alle ore 17:00 presso il Centro di Via dei Bastioni n.46 nel Centro Storico un pomeriggio di gioco, divertimento e convivialità giocando con i pacchi di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai Uno.

A condurre il pomeriggio, non il presentatore e ballerino partenopeo, ma un volto conosciuto dalla cittadinanza come Dario Quarino, pronto ad intrattenere i partecipanti e a “scavicchiare” i pacchi. In palio, gadget e tanti premi di vario genere.

Per maggiori informazioni sull’evento, contattare la Presidente della Aps Angela Termini, al numero 3334895981.

A complimentarsi con gli organizzatori, è la Consigliera comunale di Cerveteri Arianna Mensurati, da sempre molto attenta e sensibile alle iniziative e alle attività organizzate dai Centri Anziani cittadini.

“Anche in piena estate la Aps ‘Mai Soli Cerveteri’ non interrompe le proprie attività – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Arianna Mensurati – sarà un pomeriggio spensierato, dove potersi divertire e socializzare emulando proprio quello che succede in Tv. A presentare l’evento, sarà un nostro concittadino, Dario Quarino. Agli organizzatori rivolgo i miei complimenti per l’iniziativa organizzata e per la fantasia dimostrata nell’aver proposto questo appuntamento. A tutti, auguro un buon gioco e un buon divertimento!”

