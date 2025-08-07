Plain Air e Camper in Viaggio su  Rai 1 scelgono lo Smeraldo Camping Village

Un sopralluogo sulla spiaggia dello Smeraldo abbinato ad una visita al Camping e voilà la decisione è presa, Plain Air con il suo Camper in viaggio giunge alla nostra struttura , per riprendere la location immersa nella natura e la spiaggia, divenuta in poco tempo un angolo di paradiso in perfetta sintonia con l’ennesima Bandiera Blu conferita a Trevignano Romano.

Michela e Marco i redattori di Plain Air una rivista con oltre mezzo secolo di vita a favore di viaggiatori in camper, caravan e tenda,si sono posizionati con il loro camper nei pressi del laghetto delle tartarughe, peculiarità del camping e nella invidiabile spiaggia frontelago ed attrezzata , per la sua tranquillità e la cordialità di tutto lo Staff.

Il lavoro di riqualificazione dello Smeraldo Camping Village iniziato anni fa ed ancora non ultimato, conferma la scelta imprenditoriale che ha trasmesso all’esterno del camping l’attività di accoglienza a 360°,apprezzata dai campeggiatori e dai turisti di passaggio, che scelgono il lago di Bracciano per trascorrere momenti piacevoli e di relax.

A breve Rai 1 nella trasmissione Camper in viaggio in onda tutti i giorni alle ore 11.00 trasmetterà una servizio sulle riprese effettuate alcuni giorni fa.

Altro evento degno di nota è stato l’incontro di fine anno dell’asilo nido: “IN UN MONDO DI COCCOLE”, nato oltre 10 anni fa da un’idea vincente di Michela e Serena, accoglie bambini da tre mesi a tre anni ,un target non facile da seguire ed impegnare in un percorso educativo condiviso con i genitori, finalizzato a stimolare le qualità individuali ed a relazionarsi con affetto nei confronti dei propri coetanei.

Una festa partecipata dai genitori e dai nonni con visibile gioia ed entusiasmo per il risultato conseguito dai loro piccoli ha rallegrato tutti i presenti sulla spiaggia dello Smeraldo. Recitazione,gioco,ballo di coppia e giubilo collettivo simile alla conclusione di una festa di laurea hanno concluso un pomeriggio indimenticabile.

Un aperitivo immancabile in spiaggia , galeotto il tramonto su Trevignano Romano ha permesso a tutti di godere fino all’ultimo di una location il ” Chiosco dello Smeraldo ” divenuta in pochi anni una splendida realtà sul lago di Bracciano.