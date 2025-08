Una vita spezzata tra le vette: dolore per la morte di Andrea Caradonna

5 agosto 2025: una giornata di escursione in famiglia si è trasformata in tragedia sulle montagne del Trentino. Andrea Caradonna, 57 anni, Primo Dirigente della Polizia di Stato in servizio presso il Ministero dell’Interno, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la ferrata di Valimpach, nei pressi di Caldonazzo.

Caradonna, cittadino di Ladispoli e in vacanza con la moglie e i tre figli, stava percorrendo il sentiero che costeggia le cascate del torrente Centa, un itinerario noto per la sua bellezza, ma anche per i tratti impervi e non tutti attrezzati. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo procedeva in fondo al gruppo quando è precipitato per circa 30 metri in una zona scoscesa, finendo alla base di una delle cascate.

La moglie, non riuscendo più a vedere né a contattare il marito, ha lanciato l’allarme alle 12:45. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato immediatamente l’elisoccorso e il Soccorso Alpino della Stazione di Levico, con il supporto del Gruppo Tecnico Forre, specializzato in ambienti acquatici e impervi.

L’elicottero ha individuato il corpo e tramite il verricello ha fatto calare sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, che hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata trasportata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Centa, dove erano presenti anche i Carabinieri e gli psicologi dell’associazione “Psicologi per i Popoli”, intervenuti per offrire supporto alla famiglia.

La moglie e i figli, in stato di shock, sono stati raggiunti dai soccorritori e accompagnati a valle con una jeep di servizio.

La notizia ha profondamente scosso la comunità della Polizia di Stato e quella di Ladispoli, dove Caradonna risiedeva. Numerosi messaggi di vicinanza sono giunti da colleghi e rappresentanti istituzionali, che hanno voluto sottolineare l’impegno e la dedizione che Caradonna ha sempre dimostrato nel suo lavoro ed espresso profondo cordoglio.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza in montagna. Anche escursionisti esperti possono trovarsi in difficoltà, e la natura, per quanto affascinante, non perdona leggerezze.

Ecco alcuni consigli fondamentali per affrontare le escursioni in sicurezza:

Scegli percorsi adatti alla tua esperienza.

Indossa scarponi da trekking con buona aderenza; su ferrate usa casco, imbragatura e moschettoni certificati.

Controlla sempre le previsioni meteo.

Porta con te una mappa cartacea: la copertura telefonica può essere assente.

Fai pause regolari e idratati.

Non andare mai da solo: la compagnia è una garanzia di sicurezza.

La redazione si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze. La memoria di Andrea Caradonna resterà viva nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

Riccardo Agresti