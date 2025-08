Tragedia sulla Via Aurelia: muore Fabio Morolli in un incidente stradale mentre si recava al lavoro

6 agosto 2025: una tragica fatalità ha scosso la comunità locale questa mattina, quando Fabio Morolli, 42 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale lungo la via Aurelia, mentre era diretto a Cerveteri per prendere servizio.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino, in prossimità del chilometro 42 della statale. Morolli, ispettore capo della Polizia Locale, era noto per la sua dedizione e gentilezza e per l’impegno con la Croce Rossa.

L’incidente ha visto coinvolti due auto e una moto. L’agente è apparso subito in gravissime condizioni, elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli è poi deceduto.

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Cerveteri e Bracciano, dove Fabio era conosciuto e stimato. “Una persona perbene, sempre disponibile e sorridente. È una perdita enorme per tutti noi,” ha dichiarato Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri, visibilmente commossa-.

I colleghi del Comune hanno espresso profondo cordoglio, ricordando Fabio come “un lavoratore instancabile, un amico sincero, un uomo che sapeva farsi voler bene.”

In segno di rispetto, il Comune di Cerveteri ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. Una cerimonia commemorativa sarà organizzata nei prossimi giorni per permettere a amici, colleghi e cittadini di rendere omaggio alla memoria di Fabio Morolli.

La redazione si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze. La memoria di Fabio Morolli resterà viva nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

Riccardo Agresti

Di seguito il lungo post del Sindaco Elena Gubetti