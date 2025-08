Rocca di Cave: inaugurato il cantiere del centro sportivo “ex edificio scolastico” con un finanziamento PNRR di 513mila euro per dotare la comunità di un centro aggregativo polifunzionale

Riceviamo e pubblichiamo Si è inaugurato questa mattina il cantiere nell’ex scuola elementare, in viale Pio XII, a Rocca di Cave, per una riqualificazione dell’unico edificio, a ridosso del centro storico, in grado di ospitare attività sociali collettive, nello spirito di quanto previsto nel PUI Sport, finanziato con i fondi PNRR.

Al taglio del nastro la sindaca, Gabriella Federici, il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, il consigliere metropolitano Roberto Eufemia oltre alle altre istituzioni del Comune.

Si tratta di un intervento di riqualificazione molto atteso dagli abitanti, data la particolare urbanistica del piccolo centro dei Monti Prenestini, caratterizzato da piccole abitazioni a schiera e nessun edificio di grandi dimensioni.

Con la realizzazione del progetto si avranno una palestra per attività per benessere e salute; locali spogliatoio; sala accoglienza e attesa per gli accompagnatori e un ufficio segreteria. I corsi in palestra saranno modulati con orari in grado di offrire un servizio a tutte le fasce di età, mentre i nuovi spazi ampi potranno ospitare anche eventi di pubblico interesse.

«La Città metropolitana di Roma capitale investe su Rocca di Cave con il PUI Sport che sarà a disposizione dell’intera comunità territoriale. Il cuore del PUI Sport – ha detto il vicesindaco Sanna – è l’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi la possibilità per le persone diversamente abili di svolgere attività sportive. Altro aspetto importante è il tema dell’efficientamento energetico che risponde ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo e a questo si aggiunge un notevole risparmio per le casse del Comune».

Gli interventi prevedono una nuova distribuzione interna degli spazi; abbattimento delle barriere architettoniche; adeguamento della normativa antincendio, realizzazione di tutti gli impianti tecnologici, sostituzione degli infissi e isolamento termico di tutto il solaio di calpestio e di parte del controsoffitto; riqualificazione delle rampe di accesso e realizzazione di un ballatoio esterno.

«E’ l’ennesimo presidio di socialità e sport che la Città metropolitana apre nell’ambito del progetto PUI Sport e per noi è un motivo di grande orgoglio perché dare ai piccoli comuni un luogo dove praticare attività in tutta sicurezza a bambini, anziani, disabili rientra nella nostra missione politico-amministrativa. Questo è un presidio di pace e di democrazia», ha concluso il Consigliere metropolitano Roberto Eufemia.