Istituto Tecnico Agrario di Castel Giuliano: le opportunità

Gli esami di maturità sono finiti da poco, ma i ragazzi devono iniziare già a pensare a quale sarà il loro futuro. Una volta ottenuto il diploma presso l’ Istituto Tecnico Agrario, per molti studenti si apre un ventaglio di opportunità professionali e formative. Un settore, quello agrario-ambientale, in continua evoluzione, sempre più orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla tecnologia. Proprio per questo, i giovani diplomati sono figure sempre più richieste e valorizzate.

Uno dei percorsi che i ragazzi diplomati possono decidere di intraprendere è l’iscrizione all’Università. La facoltà più affine è sicuramente Scienze Agrarie Ambientale e scienze Forestali presso l’Università della Tuscia a Viterbo, una delle migliori al mondo in questo campo, ma anche corsi di laurea in Biotecnologie, Veterinaria o Scienze Naturali. Grazie alla solida base tecnico-scientifica acquisita durante gli anni scolastici, gli studenti dell’istituto agrario spesso si trovano ben preparati per affrontare il percorso accademico.

Un’alternativa all’università, sempre più apprezzata, è rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Si tratta di percorsi biennali post-diploma, altamente specializzanti e in stretta collaborazione con aziende del territorio. Nel settore agroalimentare, gli ITS formano tecnici esperti in agricoltura di precisione, gestione sostenibile delle risorse, trasformazione alimentare, marketing agroalimentare e tanto altro. Il tasso di occupazione, a pochi mesi dal diploma, è molto alto.

Il diploma inoltre permette di poter accedere all’esame di stato per l’abilitazione con la possibilità di è iscriversi all’Albo dei Periti Agrari con la possibilità di intraprendere la libera professione e la possibilità di accedere ai vari fondi che l’Europa mette a disposizione per il settore

L’Istituto Tecnico Agrario rappresenta una vera e propria fucina di competenze, idee e innovazione. I suoi diplomati, grazie alla preparazione teorica e pratica, sono pronti a cogliere le sfide del futuro e a contribuire alla crescita di un settore chiave per l’economia e l’ambiente.

Alessia Fiorucci