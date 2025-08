Un’estate sul lago: intervista a Luca Galloni, vicesindaco e assessore al turismo di Trevignano Romano

Con l’avvio del Trevignano Summer Fest 2025, il borgo affacciato sul lago di Bracciano – insignito anche quest’anno della Bandiera Blu – propone una stagione estiva ricca di eventi e suggestioni. In pochi anni, Trevignano Romano è passato da essere una meta discreta a un punto di riferimento nel panorama turistico, attirando l’attenzione di visitatori italiani e stranieri. Ne parliamo con Luca Galloni, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Trevignano Romano.

Vicesindaco, Trevignano è ormai stabilmente tra le mete turistiche più apprezzate. A cosa si deve questo salto di qualità?

È stato un lavoro costante, fatto di ascolto, di cura del territorio e di scelte condivise. Trevignano è riuscita a preservare la propria autenticità, migliorando però i servizi, valorizzando gli spazi pubblici, promuovendo eventi di qualità e raccontando sé stessa con coerenza. La bellezza del lago, il centro storico, la gastronomia, la dimensione lenta e accogliente del vivere qui… sono diventati un’identità riconoscibile. Anche le testate nazionali e internazionali ne parlano sempre più spesso, e i flussi turistici confermano questa crescita.

Il Trevignano Summer Fest si inserisce proprio in questa direzione. Cosa offre quest’anno?

Un programma ampio e variegato, costruito con attenzione e partecipazione. Avremo concerti, spettacoli teatrali, un grande omaggio sinfonico a Ennio Morricone, mostre, incontri culturali, letture, cinema sotto le stelle, street food, eventi sportivi e feste popolari. È una proposta pensata per tutte le età e tutti i gusti, distribuita nei luoghi più belli del paese, dal lungolago alle piazze. E ciò che rende il tutto ancora più interessante è che il programma si aggiorna continuamente: ogni settimana si aggiungono nuove iniziative.

È possibile seguire tutte queste attività in modo semplice?

Sì, e ci tengo a dire che il sito turistico www.trevignanoromanturismo.it è stato realizzato e viene aggiornato in collaborazione con l’APT Trevignano Romano e il suo giovanissimo team, che sta facendo un lavoro eccezionale, unendo creatività, puntualità e competenza. Insieme a loro, abbiamo costruito uno strumento chiaro, accessibile e costantemente aggiornato. A questo si aggiunge l’app gratuita Trevignano Romano Turismo, indispensabile per avere in tempo reale tutte le informazioni su eventi, luoghi, orari e servizi.

Quanto conta per voi la Bandiera Blu?

È molto più di un riconoscimento: è una responsabilità. La Bandiera Blu premia la qualità dell’acqua, la sostenibilità ambientale, la cura dei servizi pubblici e l’educazione al rispetto del territorio. Sono valori su cui abbiamo investito e che continueranno a guidarci.

Chi ha reso possibile tutto questo?

Desidero ringraziare la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale per il supporto concreto. Un ringraziamento speciale va all’APT Trevignano, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita straordinaria in termini di creatività, continuità e innovazione nei progetti di promozione territoriale. E poi, naturalmente, alle associazioni locali, vere protagoniste della vita culturale e sociale del paese, sempre disponibili a collaborare con entusiasmo e senso di comunità.

Un’ultima riflessione?

Trevignano oggi è un luogo conosciuto, vissuto e scelto. Ma la sfida è mantenere la misura, l’equilibrio tra accoglienza e tutela, tra crescita e qualità. Siamo una comunità che crede nella bellezza non come vetrina, ma come modo di abitare il mondo.

Redazione: Grazie Vicesindaco, e buona estate.

Luca Galloni: Grazie a voi. Vi aspettiamo a Trevignano.