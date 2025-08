MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “CON ASSESTAMENTO BILANCIO 3,5 MILIONI DI EURO PER IL TERRITORIO

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’assestamento di bilancio 2025/2026 approvato in Assemblea Capitolina lo scorso 31 luglio, al Municipio XV sono stati trasferiti gran parte dei fondi che erano stati richiesti dall’amministrazione municipale, per un totale di circa 3.500.000 euro tra piano investimenti e spesa corrente.

Un risultato più che positivo, per cui abbiamo lavorato a lungo con il Presidente di Commissione, Giovanni Forti, e l’Ufficio Bilancio che ringraziamo per il prezioso contributo. Un passaggio che soddisfa a pieno le nostre richieste e che ci garantisce di poter proseguire con la programmazione senza dover ricorrere a tagli o riduzioni sostanziali sugli impegni presi.

Sono stati stanziati 960.000 euro per la realizzazione del primo Centro per l’Impiego del Municipio XV che verrà realizzato all’Olgiata, in via Bragaglia, con l’inizio dei lavori previsti ad inizio 2026.

Per la scuola arrivano finanziamenti importanti: 50.000 euro necessari al completamento dei lavori per la riapertura della scuola dell’infanzia “La Farfalla” di Labaro, 15.000 euro in più richiesti per la nuova scuola in costruzione di via Monte Cremasco a Valle Muricana, ma soprattutto 350.000 euro per il rifacimento dei cornicioni della scuola Ferrante Aporti al Fleming, i cui lavori inizieranno nel 2026.

Stanziamento decisivo per la viabilità del Municipio con 800.000 euro destinati alla messa in sicurezza dei costoni stradali, a cui si sommano 5.000 euro per l’acquisto di strumentazione topografica per le strade del Municipio XV. Assegnati anche 180.000 euro per la direzione lavori della nuova riqualificazione prevista per Piazza Monteleone da Spoleto.

Fondi anche per il verde: previsti 65.000 euro per la manutenzione del verde necessari a programmare gli interventi dei prossimi 4 mesi, a cui si somma la cifra di oltre 150.000 euro per il 2025 per gli interventi in danno per la prevenzione incendi.

A questi si aggiungono i 558.000 euro deliberati dal CIPE per il nostro Municipio, destinati sempre al verde. Al 2026, invece, la quota lavori per il Parco di Santa Cornelia pari a 250.000 euro.

Interventi importanti, che dovranno essere ulteriormente integrati a settembre, anche per i servizi sociali. Arrivano intanto 470.000 euro per l’assistenza ai minori nei centri famiglia e oltre 50.000 euro per le rette per i minori dati in affido.

Un assestamento di bilancio importantissimo per il nostro territorio per cui vogliamo ringraziare non solo Roma Capitale ma anche tutti gli assessori municipali, che lavorano quotidianamente per migliorare giorno dopo giorno tutti i nostri quartieri. Realizzare il primo centro dell’impiego del XV e mettere in sicurezza i cornicioni della Scuola Ferrante Aporti, due problemi per il territorio dal 2019, sono tra i risultati per i quali siamo più soddisfatti”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Bilancio e Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.