Ladispoli, nuova tappa del tour “Jet Sky Therapy” per i ragazzi disabili accompagnati dall’inventore dell’evento, il sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia

Sabato 3 agosto e domenica 4 agosto sono state caratterizzate dalla iniziativa “Jet

Sky Therapy” che ha visto coinvolti ragazzi disabili che hanno potuto vivere l’esperienza di salire sulle moto d’acqua accompagnati da Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua e promotore di quest’evento. Proprio grazie a questa sua iniziativa il 2 giugno di questo anno Fabio Incorvaia è stato nominato Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo Ladispoli, questo straordinario evento “Jet Sky Therapy” avrà come prossima tappa la Sicilia, dopo di che toccherà tutte le altre regioni d’Italia. Durante queste due giornate, numerose persone sono giunte a Ladispoli non solo da altre località della regione Lazio ma anche dal di fuori dei confini laziali, prova che lo sport gioca un ruolo importante, di aggregazione, all’interno della nostra società. Diventa ancor più importante quando ad esserne protagonisti sono persone con disabilità per le quali partecipare a eventi come questi significa sentirsi parte integrante della società, rompendo barriere e pregiudizi.

Si sono contate più di duecento persone tra le due giornate intervenute per assistere a questo spettacolo e oltre sessanta i ragazzi disabili che hanno avuto l’opportunità di salire sulla moto d’acqua con Fabio Incorvaia e vivere un’esperienza meravigliosa tra le onde.

Neanche il mare mosso e le condizioni atmosferiche non proprio ottimali per questo tipo di evento hanno potuto evitare che i ragazzi affetti da disabilità potessero privarsi di tali emozioni. Infatti l’evento, che in primo tempo si sarebbe dovuto svolgere presso la spiaggia inclusiva di Marina di Palo, si è poi tenuto per motivi di sicurezza presso lo stabilimento Gotha Beach a Torre Flavia.

Proprio per l’alta affluenza, è stata necessaria un’accurata organizzazione e gestione di entrambe le giornate. Organizzazione e gestione che hanno visto impegnati un corpo di polizia e di carabinieri per il controllo della zona, un corpo di volontari sempre attenti sia ad accompagnare i ragazzi a salire sulla moto sia ad aiutarli a scendere e raggiungere di nuovo la spiaggia. Tutti insieme hanno fatto sì che ogni minuto diventasse speciale.

Erano presenti anche molte figure importanti della città come il sindaco Grando che ha voluto sottolineare quanto questi due giorni siano stati pieni di gioia ed emozioni, soprattutto per i ragazzi disabili, e il maresciallo della Guardia Costiera di Ladispoli Cristian Vitali. Ha partecipato a questo straordinario evento anche Sandro Biviano, Ambasciatore delle Isole Eolie nel Mondo per le persone fragili e con disabilità.

Dunque uno spettacolo straordinario, che ha regalato gioia e emozioni in una località balneare come quella di Ladispoli sempre più volta ad un turismo inclusivo. Insomma questo è un altro chiaro esempio di come lo sport possa avere un’importanza rilevante a livello umano e sociale e sia in grado di regalare così tante emozioni soprattutto a persone di cui troppo spesso, forse, non teniamo conto.

Il ringraziamento più importante per queste due giornate va certamente a Fabio Incorvaia che si dimostra nuovamente un campione sia dentro che fuori dall’acqua.

Riccardo Mancini