Stadio del Nuoto, confronto tra Amministrazione e associazioni in vista della nuova gestione

Si è svolta presso il Comune di Civitavecchia una riunione operativa tra l’Amministrazione comunale e le associazioni sportive natatorie del territorio, finalizzata a un confronto per la gestione dell’impianto sportivo dello Stadio del Nuoto, in vista della prossima stagione e della conclusione dei lavori di efficientamento energetico finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All’incontro hanno preso parte il Sindaco Marco Piendibene, il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, i tecnici comunali e i rappresentanti delle realtà associative coinvolte.

Nel corso della riunione, svoltasi in un clima positivo e costruttivo, sono stati esaminati con trasparenza e senza preclusioni i diversi scenari possibili: dalla gestione diretta da parte di una singola realtà associativa, alla cogestione attraverso forme consortili o ATI, fino all’eventualità di un soggetto esterno incaricato della gestione, rispetto al quale le associazioni possano svolgere un ruolo da fruitori.

È emersa la disponibilità da parte di tutte le associazioni a collaborare con l’Amministrazione per individuare soluzioni condivise, sostenibili e capaci di garantire la piena valorizzazione di un impianto sportivo strategico per la città.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico – è costruire un percorso condiviso che tenga conto delle esigenze delle associazioni e delle reali possibilità economiche e gestionali. Per questo istituiremo un tavolo permanente di confronto, utile a definire in modo trasparente criteri, responsabilità e prospettive di lungo periodo».

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato: «Affrontiamo una fase nuova, che richiede coraggio e visione. La conclusione dei lavori PNRR rappresenta un’opportunità per ripensare in chiave moderna la gestione dell’impianto e costruire modelli innovativi, basati sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle energie locali. Il nostro approccio è aperto, concreto e orientato a dare stabilità al sistema sportivo cittadino».

La riunione è stata aggiornata a una nuova convocazione che si terrà dopo Ferragosto, per approfondire gli aspetti tecnico-organizzativi emersi e lavorare a una proposta concreta da sottoporre al tavolo istituzionale.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni per lo spirito di collaborazione dimostrato e per il contributo fondamentale offerto al percorso in corso.