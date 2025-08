Lions Club, cambio al vertice: Simonetta Di Camillo nuova presidente

Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, al 59^ anno dalla sua fondazione, affida per la prima volta la Presidenza ad una donna: Simonetta Di Camillo.

Nata a Roma, Simonetta Di Camillo, eletta Presidente del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, vive da anni nel territorio sabatino.

Nella sua vita professionale di funzionario di Banca, ora in pensione, ha svolto incarichi significativi nel settore del risparmio gestito, ma l’impegno professionale non le ha impedito di dedicare il proprio tempo alla svolgimento di attività solidali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli il soccorso ai bisognosi.

Ha costantemente partecipato ai Congressie ai Corsi di formazione organizzati dal Lions Club International, perchécrede nella condivisione di valori e di esperienzee si è messa in gioco per “imparare” nuove tecniche per una Comunicazione ed una Leadership efficace, da coloro che hanno anni di esperienza nella guida dei gruppi di lavoro che operano nel settore del volontariato.

Come è avvenuta la scelta di una donna alla guida dello storico Club e quindi la nomina a presidente?

In primavera, l’Assemblea dei Soci del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatinielegge il nuovo Presidente che dura in carica per l’annata lionistica dal 1^ luglio di ciascun anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Per i Lions infatti è un valore la rotazione delle cariche proprio, rotazione che serve per stimolare l’impegno diretto dei Soci nell’elaborazione e nella realizzazione dei progetti di servizio e, al contempo, per far maturare esperienza di Leadership e di ruoli nell’Organizzazione a un numero sempre più ampio di persone.

Se in passato, anche recente, la figura di Presidente di Lions Club è stata individuata, non solo nel Lions Club di Bracciano, fra i Soci “storici”,rappresentati da figure maschili, oggi i Lions Club, in generale, vedono una sempre più rilevante presenza femminile e, dunque anche una rappresentanza femminile qualificata.

Basti pensare che il Governatore distrettuale 2025-2026, che coordinerà le attività dei Lions Club di tre regioni – Lazio, Umbria, Sardegna -, è anch’essa una donna, Graziella Puddo Loddo,una imprenditrice sarda.

Quindi, anche il nostro Club ha deciso di affidare la propria guida a un team di donne, oltre alla Presidente: il Segretario sarà Anna Ramella, il GST (Global Service Team)e il GMT (Global Membership Team)avranno come referenti Maria Elisa Pezone e, rispettivamente, Gloriana Anselmi.

Dunque, un Lions Club al passo con i tempi!

Quali sono i suoi obiettivi per quest’anno di presidenza che l’aspetta?

In estrema sintesi, stimolare i soci a formulare proposte di services, indicandone contenuto, modalità di organizzazione e costi e correlate fonti di finanziamento, e a realizzarli, al fine rafforzare le comunità nelle quali il nostro Lions Club è presente e di supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale; concorrere a definire l’obiettivo per coinvolgere un numero sempre maggiori di nuovi soci nell’organizzazione e nelle attività del Lion Club;far conoscere ai cittadini e agli Enti Locali le tipologie di contributi disponibili ( i cosiddetti “Grants”) e, in particolare, gli Emergency Grants per interventi immediati in caso di disastri o catastrofi (naturali e/o sociali), nonché i sussidi, tramite cofinanziamento, nelle aree di intervento ritenute prioritarie (vista, diabete, giovani, ambiente, diabete, cancro pediatrico, fame);proselitismo di Soci “Leo” (18-30 anni) nell’ambito delle scuole superiori.

Ha già deciso una sua squadra di lavoro?

Sono già operativa con i Soci che sono stati eletti Componenti il Consiglio Direttivo di Club dall’Assemblea dei Soci. Siamo poi organizzati in Comitati che realizzano i Service in tema, in particolare, di Sanità, Educazione e Cultura, Fame e solidarietà alle Comunità sociali, Ambiente, ecc.

Oltre i nostri Services tradizionali, quest’anno sarà l’anno di Studio Nazionale sul tema “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani “ che ci impegnerà a riflettere sulla cosiddetta “Silver economy”, in una società che vive la sfida e le opportunità offerte dall’aumento costante dell’età media della popolazione.