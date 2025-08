Emergenza idrica a Bracciano: parla il Sindaco, Marco Crocicchi

“La gestione della risorsa idrica, come spesso accaduto negli ultimi anni, è costantemente in cima all’agenda” ha dichiarato il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi. “perché negli ultimi mesi sono stati numerosi i disservizi segnalati quotidianamente dai cittadini, soprattutto nelle frazioni, ma anche nei piani alti del centro.”

Per garantire trasparenza e coinvolgimento, il sindaco ha avviato una serie di incontri nei quartieri, precisando: “Accanto ai numerosi lavori di ammodernamento sulla rete, si sta lavorando intensamente con il gestore per l’aggiunta in rete di nuove fonti di approvvigionamento, per sopperire in tempi rapidi agli attuali disservizi, programmando soluzioni più strutturali e di lungo termine.”

“Nelle ultime settimane, le squadre di protezione civile locale sono state attivate a supporto dei Vigili del Fuoco, intervenendo in diversi roghi sviluppatisi nelle aree limitrofe al territorio comunale. Sul piano comunale,” ha spiegato Crocicchi, “prosegue una quotidiana attività di monitoraggio, con ordinanze indirizzate ai proprietari di terreni incolti, affinché provvedano alla pulizia e alla messa in sicurezza delle aree.”