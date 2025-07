Nutrire la speranza dell’ecologia integrale

In un mondo sempre più a pezzi, in quest’anno Giubilare si rilancia l’impegno per la speranza, per la fratellanza di tutti e tutte, nessuno escluso, e per l’ecologia integrale di una casa comune.

Caritas Italiana, Focsiv e Fondazione Lanza sono liete di presentare la quinta edizione del “Corso nazionale di formazione per comunità e parrocchie verso l’ecologia integrale”.

Questa nuova edizione nell’anno del Giubileo della speranza vuole richiamare l’attualità dell’enciclica Laudato sì, a 10 anni dalla sua pubblicazione, di fronte ai nuovi scenari di competizione e riarmo.

Il mondo sta vivendo un cambiamento d’epoca con scenari drammatici per la casa comune. Ma vi sono percorsi di rinascimento e speranza. Il giubileo di quest’anno ci invita alla ripartenza, al rinnovamento, alla liberazione. Una liberazione che viene dalla Parola con una lettura dei segni dei tempi che ci porta a rinnovare il nostro impegno sulle tracce dell’ecologia integrale.

Dieci anni fa Papa Francesco ci ha donato l’enciclica Laudato sì, mentre la comunità internazionale dava alla luce l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi sul clima. Sono semi che faticosamente stanno germogliando. Nonostante tutto, con l’avanzare delle guerre e delle ingiustizie sociali e ambientali, si sta moltiplicando la consapevolezza dell’urgenza di trasformare i nostri comportamenti per tutelare la casa comune e la famiglia umana.

Sono nate e si stanno diffondendo pratiche di cambiamento dal basso. Il corso, nella sua quinta edizione, intende rafforzare l’impegno nel leggere i segni dei tempi e nel promuovere e condividere le azioni per l’ecologia integrale in particolare su alcuni temi principali: la transizione energetica; la finanza, gli investimenti e il debito; la partecipazione al cambiamento.

Il corso si svolge online in 6 incontri che si terranno di lunedì dalle 17.30 alle 19.30 on line dal 6 Ottobre al 15 Dicembre 2025

Dal punto di vista metodologico il percorso formativo ripropone la struttura della scorsa edizione, che ha riscontrato una valutazione positiva da parte dei partecipanti. Innanzitutto, si ricalca l’impostazione per temi e pratiche chiave dell’ecologia integrale con un maggiore approfondimento: ogni tema sarà sviluppato infatti in due lezioni dando più spazio sia alla comprensione del contesto sia alle pratiche in corso, in modo anche da offrire più tempo per la partecipazione e lo scambio.

A livello trasversale si ribadisce l’importanza di poter contare, per ogni lezione, su un intervento sul senso motivazionale del nostro agire, su uno sguardo che lega il locale al globale e su un intervento dedicato a rinnovare i nostri approcci comunicativi.

Qui si può scaricare la brochure con il programma del corso e le condizioni di partecipazione.

Per iscriversi compilare la richiesta qui link https://forms.gle/P1eHJuERji9C2zMd7