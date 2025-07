Municipio XV, Torquati – Marchisio: “conclusa seconda edizione di CORTILI DI CINEMA”

“Con 2.000 spettatori si è conclusa ieri, domenica 20 luglio, a Labaro, la seconda edizione di “Cortili di Cinema”, la rassegna cinematografica estiva del Municipio XV.

Dopo il grande successo della scorsa estate, quest’anno dal 6 giugno al 20 luglio le arene estive hanno animato sette quartieri del territorio ogni fine settimana con quindici appuntamenti nei cortili delle scuole.

Un progetto promosso dal Municipio XV e Anec Lazio, che ha portato il grande cinema direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini, trasformando le scuole in cinema all’aperto. Una rassegna diffusa, inclusiva e aperta al pubblico, che ha confermato la volontà di questo Municipio di portare avanti un piano culturale inclusivo, in favore della socializzazione e della valorizzazione degli spazi pubblici, che rende l’arte accessibile a tutti. Grazie davvero ad Anec Lazio, al suo presidente Leandro Pesci e a tutti i tecnici, che hanno compreso sin da subito il senso di questa rassegna, rendendo il linguaggio cinematografico uno strumento di coesione e il cinema un fenomeno collettivo, che ha unito intere comunità.

Grazie davvero a tutte le scuole che hanno partecipato alla rassegna, ai loro Dirigenti e a tutto il personale scolastico, che si è reso in ogni appuntamento sempre disponibile. Grazie agli ospiti speciali Stefano Sardo, Riccardo Milani, Ivano De Matteo, Antonio Manetti, Greta Scarano, Laura Berlinguer, Giulia Bevilacqua e Giacomo Bendotti che hanno partecipato alle serate portando la loro testimonianza sul film in visione; è stato per noi un onore ospitarli nei nostri quartieri. Grazie infine, ma n

on per ultimo, a tutte le associazioni e ai comitati di quartiere che come sempre hanno contribuito attivamente per la buona riuscita dell’intera programmazione e a tutti i cittadini che hanno compreso fino in fondo il significato di questa iniziativa condividendo con noi quindici serate davvero emozionanti”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Scolastiche e Culturali, Tatiana Marchisio.

Roma, 21 luglio 2025