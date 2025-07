𝗟’𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗵𝗮 𝗶𝗹 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲

Tre giorni per vivere il ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ in modo diverso: ๐—บ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ, ๐—ฐ๐—ถ๐—ฏ๐—ผ ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ผ, ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ma soprattutto il piacere di ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ถ, guardarsi negli occhi, confrontarsi, riscoprire quelle parole che con la vicinanza cambiano peso.

๐—œ๐—ผ ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ผฬ€. Per ascoltarvi, per incontrarvi, per raccogliere pensieri, desideri, idee.

Perchรฉ le cose belle nascono cosรฌ: senza proclami, guardandoci negli occhi, faccia a faccia.

Il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi