Marina di Civitavecchia : avviati i lavori di ripristino dell’arenile dopo la mareggiata

Si riceve e si pubblica

A seguito della recente mareggiata che ha interessato la Marina, l’Amministrazione comunale ha avviato oggi gli interventi di ripristino dell’arenile, programmati non appena le condizioni meteomarine hanno consentito di operare in sicurezza ed efficacia.

La spiaggia, composta da ciottoli di fiume, è soggetta fisiologicamente all’azione delle mareggiate. L’opera di protezione installata – una barriera soffolta – ha il compito di ridurre il moto ondoso e dissipare l’energia del mare prima che raggiunga la riva. Sebbene l’intervento abbia assolto in parte alla sua funzione, è evidente che fenomeni meteo particolarmente intensi possano comunque modificare temporaneamente la conformazione della spiaggia.

L’intervento realizzato nei mesi scorsi è frutto di un progetto avviato dalla precedente Amministrazione, che ha scelto – comprensibilmente, alla luce dei costi – di adottare una soluzione da circa un milione di euro, consistente nella rifioritura della barriera esistente. Una scelta che ha permesso di garantire un miglioramento funzionale contenendo l’impegno economico, rispetto a una proposta iniziale da circa cinque milioni di euro che prevedeva la realizzazione di una barriera soffolta molto più estesa, appena 50 cm sotto la superficie del mare.

Le operazioni in corso prevedono l’utilizzo di mezzi meccanici leggeri per la redistribuzione dei ciottoli lungo la battigia, al fine di restituire alla città un’area pienamente fruibile in vista della stagione estiva.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale valuterà – a fronte di disponibilità economiche che dovranno essere reperite – eventuali ulteriori interventi complementari all’opera esistente.