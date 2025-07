Ciao Claudia

Oggi Bracciano si è fermata per un lungo silenzioso attimo. Su Via Principe di Napoli nel pomeriggio di oggi le saracinesche di tutti i negozi erano abbassate, le persone erano ferme e silenti, anche il traffico sembrava essersi spontaneamente interrotto.

Solo una grande forte silenzio per salutare Claudia, donna, madre, moglie, figlia persona dai modi gentili, affabili. Se ne è andata troppo in fretta Lei con il suo sorriso ed il suo saper creare una bella sintonia con chi entrava nel suo negozio a scegliere un occhiale.

Così oggi in tanti su sono radunati nella chiesa di Santa Maria Novella, commercianti, amici, clienti, tante tante persone che si sentivano più povere di tanta gentilezza. Tutti in silenzio, senza parole, composti, perché forse di fronte a certe partenze così repentine, ogni parola sembra inutile fuori luogo, perché dietro il silenzio si nascondono rabbia, senso di ingiustizia, smarrimento.

Guardando in cielo si pensa allora che forse in Paradiso c’era bisogno di un angelo in più, di un angelo come Claudia che ha lasciato tanta gentilezza e tanta dolcezza in chi l’ha incontrata, insegnando a tutti l’importanza di vivere pienamente ogni istante della nostra Vita.

Cinzia Orlandi