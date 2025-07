Incendio a Valcanneto: domenica di lavoro per Protezione Civile Comunale e Vigili del Fuoco di Cerveteri

Fiamme divampate a seguito dell’accensione di fuochi su terreni privati. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Dato mandato alla Polizia Locale di indagare su quanto accaduto e di elevare sanzioni”

“Un’altra giornata di lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, ma soprattutto un’altra giornata di grave ed inaccettabile rischio per il territorio, causato dall’incuranza dei terreni privati e dal mancato rispetto da parte dei proprietari dell’ordinanza con la quale si impone loro la pulizia degli stessi.

Anche ieri, dopo quello di domenica scorsa, un vasto incendio ha causato non pochi pericoli al territorio: è a Valcanneto che si sono propagate le fiamme, proprio a ridosso delle abitazioni. Sin da subito ne è stata accertata la causa, ovvero fuochi accesi da privati all’interno dei loro terreni. A tal proposito, ho immediatamente dato ordine alla nostra Polizia Locale di avviare delle indagini e a sanzionare senza indugio alcuno i responsabili e i proprietari dei terreni interessati. Solamente la prontezza di intervento della Protezione Civile Comunale, dei Vigili del Fuoco di Cerveteri e degli altri soccorritori, ha scongiurato il peggio”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito dell’incendio verificatosi nella giornata di ieri e che ha interessato la zona di via dei Casaletti, in un’area adiacente via dei Pascolari, quest’ultima appartenente al Comune di Fiumicino.

“In tema di prevenzione incendi – prosegue il Sindaco di Cerveteri Gubetti – ricordo che come ogni anno, anche quest’anno ho firmato l’ordinanza per la manutenzione del verde privato, per la pulizia dei terreni da erbe infestanti e rovi. L’ordinanza, la n.15 del 2025, ordina ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di edifici del centro abitato o di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso di provvedere alla pulizia e al mantenimento della stessa, intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce, alla rimozione di rifiuti e rovi. Una misura necessaria per garantire maggiore decoro e sicurezza al territorio tutto”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare tutti coloro che anche nella giornata di ieri, con grande competenza e professionalità sono intervenuti per domare le fiamme: la nostra Protezione Civile Comunale, i Vigili del Fuoco di Cerveteri, i Carabinieri di Cerveteri e la Polizia Locale. A tutti loro, un sincero ringraziamento”.