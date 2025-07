Bracciano approva il nuovo Regolamento per l’uso degli spazi pubblici nel Centro Storico

Più decoro, regole condivise e valorizzazione del Centro Storico.

Con l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici per l’occupazione di suolo pubblico e realizzazione di dehors, Bracciano compie un passo importante verso una gestione più equilibrata, ordinata e sostenibile del proprio Centro Storico.

Il provvedimento è nato dall’ascolto e dal confronto con gli esercenti che, attraverso i tecnici incaricati, hanno presentato una proposta progettuale sviluppata all’interno della cornice del piano particolareggiato e dei vincoli paesaggistici, arricchita da osservazioni, suggerimenti e proposte di associazioni, operatori del settore e cittadini.

Un processo partecipativo che ha permesso di costruire uno strumento utile a tutelare l’identità e il decoro del centro, senza rinunciare alla sua vivacità economica e sociale.

Regole chiare per spazi più belli e vivibili.

Il nuovo Regolamento introduce criteri uniformi per:

• l’estetica dei dehors e dell’arredo urbano;

• l’uso responsabile del suolo pubblico;

• la tutela del patrimonio architettonico e la vivibilità degli spazi comuni.

È stato previsto un periodo transitorio per l’adeguamento da parte degli esercenti dell’arredo urbano, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2026 delle nuove regole, mentre i nuovi criteri di occupazione di suolo pubblico (posizione e ampiezza dell’area) saranno operativi da subito.

Un passo avanti per rendere il centro cittadino più accogliente e armonioso, in linea con una visione di città che punta sulla qualità dello spazio pubblico come bene comune.

La dichiarazione del Sindaco Crocicchi: “Questo Regolamento è il frutto di un lavoro attento e partecipato, che ha coinvolto tante voci del nostro territorio. Un percorso condiviso e ambizioso, che ha messo in evidenza la ricchezza e la complessità della democrazia partecipativa, che ha richiesto molto tempo ma che ci ha permesso di raggiungere un risultato importante: per la prima volta sono stabilite regole e linee guida chiare, che da un lato armonizzano e migliorano la qualità delle occupazioni di suolo pubblico e dall’altro semplificano molto le procedure autorizzative. Sono convinto che questo percorso – per quanto impegnativo – debba diventare un modello di riferimento per costruire regole condivise e durature, che mettano al centro l’interesse collettivo valorizzando tutte le competenze e le sensibilità.

Il Sindaco ha voluto ringraziare gli uffici comunali e i professionisti che hanno lavorato alla proposta progettuale in sinergia con la Sovrintendenza, i consiglieri e assessori comunali, i cittadini che hanno collaborato, sottolineando come questo regolamento rappresenti una visione di città più ordinata, armoniosa e attenta alla bellezza come leva di benessere e sviluppo.