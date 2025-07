Il sindaco Piendibene al III Convegno Nazionale AERO: “Civitavecchia è pronta a fare la sua parte nella transizione energetica”

Si è svolto oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, il III Convegno Nazionale AERO – Strategie e prospettive per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia, promosso da AERO – Associazione Energie Rinnovabili Offshore. Un appuntamento di rilievo nazionale, che ha riunito figure di primo piano del mondo istituzionale, scientifico, industriale e politico per discutere delle traiettorie future della transizione energetica.

Tra i relatori, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Direttore generale dell'IRENA Francesco La Camera e numerosi deputati e senatori appartenenti a tutti i principali gruppi parlamentari.

Erano inoltre presenti i rappresentanti delle principali Autorità di Sistema Portuale italiane, tra cui il Presidente dell’AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale Francesco Benevolo, il Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina e il Commissario dell’AdSP del Mar Ionio Giovanni Gugliotti, a testimonianza del ruolo cruciale che i porti italiani sono chiamati a svolgere nel processo di decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili.

Tra gli interventi istituzionali anche quello del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, che ha portato l’esperienza di un territorio che da oltre settant’anni convive con la presenza di centrali energetiche a fonte fossile e che oggi si propone come uno dei poli strategici della riconversione industriale.

“Civitavecchia è pronta. È pronta la sua amministrazione, ma anche le forze politiche, le imprese, le organizzazioni sindacali, l’associazionismo ambientalista e la cittadinanza. La nostra non è un’attesa passiva: è una volontà concreta di partecipare, con competenza e visione, al governo della transizione”, ha dichiarato Piendibene.