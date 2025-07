Mancanza di elettricità a Civitavecchia

Si riceve dall’ufficio stampa del Comune e si pubblica

Negli ultimi giorni diverse zone della città sono state colpite da disservizi alla rete elettrica.

Abbiamo seguito passo dopo passo la situazione, mantenendo un contatto costante con i tecnici di Enel Distribuzione.

A seguito della nostra ripetuta sollecitazione ci hanno dettagliato la natura del guasto: si è trattato di un quadruplo guasto alle linee interrate di media tensione, causato dalle alte temperature, con oltre 4.800 utenze coinvolte.

Le operazioni di ripristino, che richiedono tempo e interventi complessi (scavi, riparazioni, generatori), proseguono tutt’ora, anche se contestualmente ci sono stati altri disservizi meno gravi che secondo il gestore hanno coinvolto altre 300 utenze. Purtroppo, da parte loro non siamo riusciti ad ottenere la rassicurazione che le temperature torride non creino altri disservizi non è stata assicurata da parte loro.

La nota pervenuta contiene anche la prospettiva di un intervento di manutenzione straordinaria che possa risolvere quello che ormai è diventato un problema strutturale. Da parte nostra abbiamo premuto affinché tali opere strutturali mettano in sicurezza il territorio nei tempi più rapidi possibili.

Per questo il Comune metterà a disposizione immediatamente tutte le autorizzazioni necessarie non appena queste verranno richieste. In questo complicato contesto comprendiamo il disagio vissuto da molti cittadini.

Tuttavia, come sopra illustrato, possiamo assicurarvi che l’Amministrazione ha seguito da vicino ogni fase, facendo la sua parte con serietà e prontezza, anche se – è bene ricordarlo – la gestione della rete elettrica ovviamente non è di competenza comunale e soprattutto, bisogna considerare che le entità dei disservizi possono essere di molteplici motivazioni tecniche diverse.

Mentre alcune volte il problema di una cabina elettrica può risolversi rapidamente, problemi come quello capitato in questi giorni mettono a nudo criticità strutturali che solo gli interventi di natura straordinaria programmati potranno risolvere definitivamente.

In ogni modo, continueremo a vigilare, pronti a sollecitare ogni intervento necessario e richiamare il gestore alle sue responsabilità.