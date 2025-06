Nuovo Codice della Strada e Decreto Sicurezza: a Cerveteri mattinata di studio e formazione per la Polizia Locale

Al Granarone oltre 80 agenti di tutto il Litorale per il corso promosso dall’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia. Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Giornata estremamente utile su argomenti di estrema attualità”

Una mattinata di studio e approfondimento sulle ultime novità introdotte nel nuovo Codice della Strada, sul Decreto Sicurezza appena convertito in Legge e sulle nuove regole per gli autovelox fissi e mobili. Si è tenuto questa mattina presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, il corso promosso dall’ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia e che ha visto la presenza di Agenti di Polizia Locale, con i rispettivi Comandanti, provenienti da diversi comuni del Litorale, tra cui Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia. Presenti inoltre, anche agenti della Polizia Locale di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Più di 80 i partecipanti, ai quali si sono aggiunti anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine tra cui gli uomini della Stazione dei Carabinieri. A fare gli “onori di casa”, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti con il Vicesindaco Riccardo Ferri, anche Assessore alla Polizia Locale, e la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti.

“Abbiamo accolto con estremo piacere la richiesta dell’Anvu di poter organizzare questa giornata all’interno della nostra Aula Consiliare – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – personalmente, all’interno della Giunta comunale ho preso la Delega alla Polizia Locale nel mese di gennaio di quest’anno e sin da subito, sia con la Comandante Cinzia Luchetti, con la quale mi lega anche un rapporto di amicizia e stima, sia con tutti gli uomini e donne in servizio presso il nostro Comando si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione”.

“Il corso di oggi è estremamente utile perché mira a formare i nostri agenti sul quadro normativo di recente entrato in vigore in materia di codice della strada ed in particolar modo per quanto riguarda i casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – alla Comandante Cinzia Luchetti e a tutti i nostri agenti, il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono per il nostro territorio e da parte mia, il rinnovato impegno a lavorare affinché la loro attività quotidiana, fondamentale per Cerveteri, possa risultare sempre migliore e proficua”.

In apertura di convegno, è giunto il saluto anche del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ha dichiarato: “Ci tengo a ringraziare la Comandante Cinzia Luchetti per aver organizzato in tempi davvero celeri questa mattinata di formazione così importante. La nostra Polizia Locale svolge un lavoro immenso, che ogni giorno la vede impegnata e operativa su svariati fronti. Non si occupa solamente di viabilità e di sicurezza e nella mia esperienza prima da Assessore all’Ambiente e oggi da Sindaco, ho sempre avuto in loro un importante punto di riferimento all’interno della macchina amministrativa. A tutti gli agenti, l’augurio di un buon lavoro”.

Ricco il parterre di relatori: oltre a Rosa Schiavo, Consigliera Nazionale Anvu, sono intervenuti Massimo Ancillotti, già Dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale, Domenico Schifilliti, Funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale – U.O. XIII Gruppo Aurelio, l’Avvocato Annunziata Candida Fusco e Mauro Vinciotti, Comandante della Polizia Locale di Viterbo.

Presenti inoltre, i Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Civitavecchia, Terni, Tarquinia e Campagnano.