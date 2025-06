Torrita Tiberina: al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale grazie ai fondi PNRR

Torrita Tiberina, piccolo ma vivace comune situato nella Valle del Tevere, nei pressi della Riserva Naturale di Nazzano, Tevere – Farfa, si prepara a una significativa trasformazione del suo impianto sportivo comunale. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione del campo situato in località Monti, un intervento finanziato dal PUI Sport, il programma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicato ai Poli di Sport, benessere e disabilità, con la Città metropolitana di Roma Capitale come soggetto attuatore.

L’avvio dei lavori è stato accompagnato da una visita ufficiale del Vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna, che si è recato sul sito insieme alla Sindaca di Torrita Tiberina, Rita Colafigli, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Rosario Ierardi, e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice. Durante l’occasione, sono stati incontrati anche i giovani atleti della squadra di calcio locale, simbolo dell’importanza sociale di questo intervento.

Il complesso sportivo, che oggi versa in condizioni di parziale abbandono e disuso, riveste un ruolo fondamentale per la comunità locale, non solo come spazio di aggregazione e attività sportiva, ma anche come elemento di coesione sociale e tutela ambientale. L’obiettivo principale del progetto è restituire vitalità e centralità a questa struttura, trasformandola in un punto di riferimento per gli abitanti di Torrita e dei paesi limitrofi.

Con un investimento di oltre 730 mila euro, i lavori prevedono interventi di consolidamento della scarpata circostante con materiali eco-compatibili, la realizzazione di due tribune in cemento armato e, soprattutto, una completa ristrutturazione degli spogliatoi.

Quest’ultima comprende la ridefinizione degli spazi interni, la posa di nuovi impianti idrici, elettrici e termici, il collegamento ai pannelli fotovoltaici esistenti, oltre alla ristrutturazione di bagni e docce, che saranno completamente rinnovati e conformi alle normative del CONI.

Tutti i locali saranno accessibili e progettati per garantire l’inclusione di tutti gli utenti. Previsti anche lavori complementari, tra cui il rifacimento della recinzione esterna e l’adeguamento dell’area parcheggio, che sarà dotata di spazi di accoglienza anche per i più piccoli, favorendo così un ambiente più sicuro e funzionale.

Il Vicesindaco Sanna ha sottolineato come “anche qui a Torrita Tiberina, grazie ai fondi PNRR PUI Sport, interveniamo per restituire ai ragazzi e ai cittadini uno spazio più accessibile e inclusivo, dove praticare sport in sicurezza e in ambienti adeguati. La rigenerazione urbana attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici rappresenta un passo importante per rafforzare il senso di comunità e favorire l’inclusione sociale”.

L’intervento, che si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale e sociale, è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli uffici tecnici della Città metropolitana, che hanno rispettato i tempi imposti dal PNRR, passando dalla fase di progettazione a quella di realizzazione in pochi mesi. Entro breve tempo, i giovani atleti di Torrita potranno tornare ad allenarsi.