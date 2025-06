Bracciano. Proseguono su Via Principe di Napoli i lavori di riqualificazione della rete idrica

Proseguono nel centro di Bracciano importanti lavori di riqualificazione della rete idrica da parte di Acea Ato2. Questi lavori, come quelli realizzati negli ultimi mesi in Piazza I Maggio, Via Principe di Napoli (incrocio con via Saffi) e Via Claudia, sono finalizzati ammodernamento e all’efficientamento del servizio.

Stamane, invece, sono iniziati nuovi scavi a monte e a valle del passaggio a livello di Via Principe di Napoli che prevedono, come comunicato dall’amministrazione comunale, delle modifiche alla viabilità : per c hi sale lungo Via Principe di Napoli o esce da Via Odescalchi potrà immettersi solo su Via Regina d’Italia; da Via Udino Bombieri non sarà possibile accedere a Via Principe di Napoli; n el tratto di Via Principe di Napoli compreso tra Via Saffi e il passaggio a livello, sarà consentito solo il traffico locale in entrambi i sensi di marcia.