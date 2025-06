Emergenza idrica a Bracciano. 27 giugno incontro con la cittadinanza

Venerdì 27 giugno alle ore 18, si terrà presso la Parrocchia S.M. Madre della Chiesa di Vigna di Valle un incontro tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza sulla questione dell’emergenza idrica.

Attraverso gli account social, il Sindaco Crocicchi dichiara “In queste settimane alcune zone e quartieri di Bracciano stanno vivendo gravi difficoltà legate alla carenza di acqua potabile. Una situazione che desta forte preoccupazione, perché colpisce direttamente la qualità della vita e i diritti fondamentali delle persone. L’acquedotto comunale è gestito da Acea Ato2, che ha la responsabilità diretta del servizio idrico. Tuttavia, sempre più spesso i cittadini si rivolgono a me per segnalare disservizi, ritardi negli interventi, difficoltà nei contatti, mancanza di informazioni e, in alcuni casi, assenza di risposte concrete. Come Sindaco, sto interloquendo in maniera costante e pressante con Acea, rappresentando puntualmente le istanze dei cittadini, sollecitando interventi risolutivi, maggiore tempestività ed efficacia, e tempi certi per il ripristino del servizio. La pazienza di alcuni cittadini è al limite e non possiamo permetterci che si sentano abbandonati. Per questo motivo, ho deciso di convocare un incontro pubblico per condividere lo stato della situazione, illustrare le azioni messe in campo del Comune e raccogliere le vostre segnalazioni e proposte”.