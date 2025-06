ASL Roma 4. A Campagnano inaugurato nuovo Centro Diurno del Dipartimento Salute Mentale.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Diurno del Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 4 a Campagnano di Roma, al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno restituito alla cittadinanza una struttura completamente riqualificata, funzionale e attrezzata per rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte Emanuela Mari, consigliera regionale, Massimiliano Maselli, Assessore alle Politiche Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio, e Alessio Nisi, Sindaco di Campagnano di Roma, insieme a operatori sanitari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo del volontariato.

Il Centro Diurno rappresenta un presidio fondamentale nella rete dei servizi per la salute mentale offerti dalla ASL Roma 4, con attività terapeutiche, riabilitative ed educative finalizzate al recupero dell’autonomia e all’inclusione sociale delle persone con disagio psichico.

«Questo intervento – ha dichiarato l’Assessore regionale Massimiliano Maselli – dimostra l’impegno della Regione Lazio nell’investire più risorse e nel rafforzare i servizi territoriali rivolti alla salute mentale. I centri diurni non sono solo luoghi di cura, ma veri e propri spazi di comunità, di ascolto e di relazioni. Continueremo a investire nella rete socio-sanitaria per dare risposte sempre più concrete e vicine ai bisogni delle persone.»

«Restituire dignità ai luoghi della cura – ha affermato la Direttore Generale Rosaria Marino – è un atto concreto di rispetto verso i cittadini. Questo centro dimostra che il territorio può offrire risposte efficaci e prossime a chi vive condizioni di fragilità.»

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il Sindaco Alessio Nisi – di aver raggiunto questo importante risultato. Ringrazio la ASL Roma 4 per l’impegno e confermo la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per garantire servizi di prossimità sempre più qualificati per i nostri cittadini.»

Durante l’inaugurazione è stato rivolto un sentito ringraziamento a don Renzo Tanturli, parroco di Campagnano, per la costante vicinanza spirituale e il supporto morale offerto agli utenti e agli operatori del centro.

L’apertura del nuovo Centro Diurno rappresenta un passo concreto nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale promosso dalla ASL Roma 4, in linea con l’obiettivo di una salute mentale più inclusiva, accessibile e radicata nella comunità.