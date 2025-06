Anguillara Sabazia, 64esima edizione della sagra del pesce 2025 con Fausto Leali e Nino Frassica

Il caratteristico borgo di Anguillara Sabazia, affacciato sulle rive del lago di Bracciano, si è preparato al meglio anche quest’anno per la nuova edizione della sua storica sagra del pesce.

Si tratta infatti di un evento ormai tipico e consolidato da anni quello della sagra del pesce di Anguillara Sabazia. Una festa che ogni anno viene riproposta dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni per culminare in due giornate di vera allegria e spensieratezza e che rappresenta un appuntamento imperdibile per celebrare la tradizione della pesca lacustre e il legame della comunità con il suo splendido lago.

Questa volta la festa è stata concentrata nel weekend di sabato 14 e domenica 15 giugno, due giornate di spettacoli, tradizione e gusto. Quest’anno per la sua 64esima edizione sono stati scelti ospiti particolari, Fausto Leali e Nino Frassica che tra musica e simpatia hanno dato armonia a questa edizione.

Immancabili i mercatini artigianali seguiti da mostre fotografiche e, non per ultima, la cucina tipica di questa sagra a base di pesce di lago che si é potuta degustare in loco con degli stand appositi e non solo. Presenti sono stati anche alcuni show di cucina per mostrare dagli chef più esperti i trucchi e i segreti della cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna.

Un grande contributo dal punto di vista musicale è stato dato anche da tre orchestre appartenenti a tre scuole diverse, Anguillara, Bassano Romano e Civitavecchia, che unendosi hanno dato avvio a una grande orchestra creata da 70 coristi e 35 orchestrali che si sono esibiti all’anfiteatro sulla sponda del lago.

La sagra del pesce, come sempre, racchiude in se quelle due giornate di forte identità per la comunità, un’occasione per vivere la cittadina di Anguillara tra cultura, sapori e spettacolo, all’insegna della valorizzazione del territorio.

Claudia Reale