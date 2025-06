A Roma c’è “il Giubileo dello Sport”: Parroccini invita le realtà di Cerveteri a partecipare

L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri: “Sarà occasione per vivere insieme lo sport e condividerne i valori”

Iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro lo scorso 24 dicembre, il Giubileo 2025 come di consueto dedica numerose giornate a diverse categorie di persone e realtà individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia e della società, con momenti di convivialità, confronto e di spiritualità. Nel weekend di sabato 14 e domenica 15 giugno è il turno del mondo dello sport, quindi ad atleti, amatori, allenatori, dirigenti e iscritti ad associazioni sportive, che sono invitati a partecipare all’evento insieme ai loro familiari.

“Due giorni dedicati allo sport che vedrà la partecipazione di atleti olimpici e paraolimpici, grandi volti dello sport che saranno presenti per raccontare le loro esperienze e il loro rapporto con le varie discipline e con la fede – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – l’evento si aprirà domani, con il “Villaggio dello Sport” in piazza del Popolo, dalle ore 09:30 e fino alle ore 18:00. Seguirà il pellegrinaggio che da piazza del Popolo arriverà a San Pietro per il passaggio della Porta Santa, attraversando via del Corso, via Tomacelli, ponte Cavour, piazza dei Tribunali, piazza Pia e via della Conciliazione. Il Giubileo dello Sport si concluderà poi domenica alle ore 10:00 con la messa presieduta da papa Leone XIV nella basilica di San Pietro”.

“Si tratta di un appuntamento aperto a tutti – aggiunge l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – e tutte le realtà sportive del nostro territorio possono prendervi parte. Tutte le informazioni e il dettaglio degli appuntamenti è disponibile sul sito del Giubileo dello Sport”.

Maggiori dettagli sono al link:

https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-dello-Sport.html