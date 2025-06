Non so chi ha creato La Romanina, ma so che era innamorato

Il 1° giugno si è svolta alla Mondadori del centro commerciale “La Romanina” di Roma la seconda data del tour di instore di Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, giovane cantautore italiano, per l’uscita del nuovo disco “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Deluxe Edition”, rilasciato nel mercato e su tutte le piattaforme di streaming il 30 maggio, il quale aggiunge alla versione uscita precedentemente 5 brani inediti, tra cui il nuovo feat con Manu Chao “A me mi piace” già in vetta alle classifiche.

Il giovane artista ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2019 con l’uscita del singolo “Cin Cin”, per poi accompagnare i mesi estivi degli italiani dominando le classifiche e le radio nel 2023 con il singolo “bellissimissima <3”; poi l’arrivo di Sanremo, con il terzo posto alla serata cover guadagnato grazie a “Sogna, ragazzo, sogna” cantata con il cantautore Roberto Vecchioni, e l’uscita dell’album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” hanno portato Alfa sotto le luci della ribalta, rendendolo a soli ventiquattro anni uno dei giovani artisti emergenti più influenti del panorama della musica italiana.

Dopo il successo della prima data, tenutasi alla Mondadori del centro commerciale Nave de Vero di Marghera (VE) il 31 maggio, in cui i suoi sostenitori hanno fatto più di sei ore di fila per incontrare il giovane cantautore, Roma l’ha accolto con altrettanto calore: già ore prima dell’inizio dell’evento il luogo era gremito di fan di tutte le età che cantavano in coro le canzoni del nuovo album; al suo arrivo, tra applausi e acclamazioni, Alfa ha cantato insieme al pubblico “A me mi piace” e “Il filo rosso”, trasformando l’instore in un piccolo concerto e facendo così riecheggiare per tutto il centro commerciale le sue canzoni. Dopo ciò è iniziato il vero e proprio firmacopie, in cui ha dedicato a ciascuno un po’ di tempo per scambiare due parole, fare qualche foto e autografare, oltre ai dischi, poster, magliette o strumenti. In più ha chiesto ai presenti di firmare la sua chitarra, per poter conservare un ricordo di tutte le persone che lo ascoltano e supportano ogni giorno, permettendogli di raggiungere il suo sogno; ha poi promesso sui social che utilizzerà questa chitarra durante il tour invernale nei palazzetti nella data di Roma del 29 novembre, quasi già sold out.

Adriano Vitale, protagonista di uno dei video fatti durante le performance de “Il filo rosso” postati sui canali social ufficiali del cantante, ha risposto a qualche nostra domanda durante l’evento.

Com’è stato l’incontro con Alfa?

L’incontro è stato molto emozionante, mi batteva forte il cuore, come se lo vedessi per la prima volta…

Gli ho anche raccontato degli aneddoti sul il mio inizio di una carriera musicale: mi è apparso molto interessato e mi ha fatto pure un grande in bocca al lupo. In realtà ci siamo scambiati poche parole, ma ci siamo fatti due risate e siamo stati entrambi molto bene; lo vedevo che era contento di vedermi, anche se sicuramente non quanto lo ero io, perché lui è sempre positivo e riesce a contagiare gli altri con la sua energia, tanto che è riuscito proprio a migliorarmi la giornata.

Che rapporto hai con la sua musica?

La sua musica è in simbiosi con la mia vita: non c’è un momento in cui io non ascolti una sua canzone. Mi aiuta a capire meglio le mie emozioni o intensificarle: quando sto passando un momento difficile riesco a sentirmi meglio solamente ascoltando una sua canzone, ma allo stesso modo quando sto passando un momento bellissimo e molto felice la sua musica riesce farmelo vivere ancora di più; questo perché lui in tutto quello che scrive, che sia una canzone più allegra, che dà la carica, o una canzone più emotiva o romantica, riesce a farmi comprendere meglio ciò che provo e a farmi stare meglio, anche nei momenti più bui.

Per questo non c’è un momento preciso in cui io ascolto la sua musica. Lui fa parte della mia vita, della mia quotidianità: per me ogni momento è buono per sentire una canzone di Alfa, perché le sue canzoni sono parte di me.

Com’è stato vedere un tuo video pubblicato sui suoi profili social?

Mi ha fatto emozionare tantissimo: vedere pubblicato sui suoi social un mio momento di fragilità durante un suo concerto, e vedere anche che è stato molto apprezzato, è stato un momento di pura felicità per me, perché a mio parere non c’è cosa più bella di far vedere le proprie emozioni, anche nei momenti in cui si è più deboli.

Devo dire che l’ho scoperto per puro caso: giorni prima che pubblicasse il video aveva già inserito quella clip sullo sfondo de “Il filo rosso” su Spotify, quindi lo avevo già visto, ma il fatto che fosse stato pubblicato anche su TikTok e Instagram l’ho scoperto solamente quando dei miei amici mi hanno iniziato a chiamare mille volte dicendomi che mi aveva appunto messo sui suoi social e stava cercando di contattarmi; ammetto che allora mi sono commosso, sia quando l’ho scoperto sia quando poi mi ha scritto. Questa è una cosa che mi ha accompagnato per molto tempo: i commenti sono stati molto positivi e molte persone mi hanno contattato per dirmi tante cose bellissime, ed è stato qualcosa di indescrivibile. Mi ha reso veramente molto felice, è stato uno dei momenti più belli della mia vita.

Il tour degli instore di Alfa continua in altre città d’Italia fino al 5 giugno, data in cui si terrà a Genova, sua città natale, l’ultima tappa, poi inizieranno i preparativi del tour estivo, il quale si aprirà il 21 giugno all’Area eventi “Nuovo Romagnoli” di Campobasso.

Jacqueline Velia Guida