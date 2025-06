DANTE A SCUOLA: NELLA NUOVA AULA IMMERSIVA IN SCENA LA DIVINA COMMEDIA

L’Aula Magna dell’IC Bracciano è tornata a vivere, dopo un periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione che l’hanno totalmente rinnovata trasformandola, come previsto nel PNRR 4.0 in un ambiente progettato per offrire un’esperienza di apprendimento personalizzata e interattiva, grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

In questo spazio, gli studenti potranno esplorare nuovi ambienti, interagire con oggetti virtuali, e sviluppare le loro competenze in modo divertente e coinvolgente.

La Dirigente scolastica professoressa Antonella Di Spalatro ha accolto i presenti con parole cariche di entusiasmo mostrandosi orgogliosa di portare a termine quanto iniziato dai suoi predecessori e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito nel tempo a rendere possibile questo progetto.

Presenti il Sindaco del comune di Bracciano, Marco Crocicchi, il vice parroco Don Carlos Zambrano, alcuni membri della comunità cattolica, il generale Bruno Riscaldati per i Il Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini docenti, famiglie, genitori e rappresentanti del Consiglio di Istituto.

Per l’occasione la classe 2A ha messo in scena, lo spettacolo teatrale ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, dal titolo “Dante a modo nostro”. Creatività, lavoro di squadra e passione dei docenti hanno reso un classico della letteratura attuale e fruibile anche in una dimensione innovativa con l’ausilio di strumenti digitali e multimediali.

La Redazione