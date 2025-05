Bracciano, Facoltà di Scienze Infermieristiche e Fisioterapia

In questi giorni si è svolto un sopralluogo congiunto tra Amministrazione Comunale e Direttore Generale ASL Roma 4 Dott.ssa Marino, presso le strutture dell’Ospedale Vecchio a Bracciano.

Sono state avanzate dalla Dott.ssa Marino, proposte che definiamo interessanti, finalizzate al pieno mantenimento a Bracciano delle attività – presenti e future – delle facoltà di Fisioterapia e Scienze Infermieristiche.

In attesa degli sviluppi, esprimiamo moderata soddisfazione per il rinnovato impegno comune tra le due istituzioni – Comune di Bracciano e ASL Roma 4 – mirato a risolvere in via definitiva tutte le criticità emerse nelle ultime settimane Auspichiamo una risoluzione in tempi brevi in maniera di garantire la giusta serenità a tutte le parti interessate, in primis alle Studentesse ed agli Studenti di oggi e di domani.

Daremo aggiornamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dell’evolversi della situazione, condividendo con tutte le parti interessate le azioni che saranno intraprese per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati.

Il Sindaco

Marco Crocicchi