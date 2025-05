“La politica torni al confronto serio, non alla polemica permanente”

Il Partito Democratico di Civitavecchia ribadisce con forza l’importanza di mantenere un

dibattito politico improntato al rispetto, alla responsabilità e alla concretezza. In una fase in

cui la città è chiamata ad affrontare sfide importanti e a raccogliere le opportunità legate

allo sviluppo e alla coesione sociale, non serve alzare i toni né alimentare polemiche fine a

sé stesse.

Il Consiglio Comunale è – e deve restare – il luogo del confronto democratico. Ma perché

questo confronto sia utile alla collettività, è necessario che si basi su contenuti, idee e

proposte, non su forzature o strumentalizzazioni.

Invitiamo tutte le forze politiche a tenere alta l’attenzione sui temi reali e concreti che

riguardano la città, evitando derive personalistiche o atteggiamenti che rischiano di

svuotare di senso il ruolo delle istituzioni. L’Amministrazione sta portando avanti con

impegno un lavoro di serietà e trasparenza, su cui il Partito Democratico continuerà a

misurarsi, come sempre, nel merito.

Il momento richiede responsabilità, non visibilità. Costruzione, non scontro. Perché è così

che si onora il mandato ricevuto dai cittadini. Lo dichiara il segretario Enrico Luciani.