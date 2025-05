Mostra Respect “quando la creatività incontra il territorio, nasce cultura”

ANGUILLARA SABAZIA – Con il taglio del nastro, tra entusiasmo e orgoglio, martedì pomeriggio 20 maggio si è aperta ufficialmente la Mostra Respect, esposizione artistica a tema ambientale realizzata dagli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Luca Paciolo.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e il Comune di Anguillara Sabazia, rientra nei percorsi di educazione civica e ambientale e ha coinvolto numerose classi.

La mostra si sviluppa negli spazi rinnovati dell’Ex Consorzio, tra opere ceramiche dedicate all’avifauna e grandi pannelli murali che raccontano il paesaggio locale. Parte delle opere verrà installata nel futuro Giardino dei Pescatori, a testimonianza concreta del legame tra scuola e città.

La realizzazione del progetto ha coinvolto numerosi docenti. I professori Juri Fischetti e Sara Ciuffetta hanno guidato la classe IV Z nella progettazione e costruzione dei modellini destinati al Giardino. L’allestimento scenografico, ispirato ai fondali del Lago di Bracciano e al Villaggio Neolitico della Marmotta, è stato curato dalla prof.ssa Monica Tenani insieme alle classi 3Z e 3T.

Il potenziamento del progetto è stato coordinato dalle professoresse Silvia Garau e Pristinae Gargano, quest’ultima anche referente del percorso complessivo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai professori Bruna Alongi, Bruno Morrotto e Stefania Minerva per il supporto offerto alle classi quinte T, V, Z insieme alla quarta V durante l’anno scolastico 2023-2024.

A dare avvio alla cerimonia è stata la prof.ssa Pristinae Gargano, che ha ringraziato calorosamente i presenti, i colleghi docenti e soprattutto gli studenti:

“Questa mostra è il risultato del vostro impegno, della vostra creatività e della vostra costanza. A voi la dedichiamo, perché senza il vostro contributo nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Rebecca Capace Romanini e Atena Rossetti, studentesse del quinto anno:

“Fin dall’inizio ho pensato questo progetto con loro, consapevole della loro maturità, dedizione e forza”.

La professoressa ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio:

“Quando si lavora insieme, si costruisce cultura vera. Questo progetto è la dimostrazione che la scuola può essere centro attivo di comunità”.

È poi intervenuta la dirigente scolastica Laura Somma, evidenziando il valore formativo del progetto:

“Il progetto racchiude molteplici significati: il rispetto per l’ambiente, il senso civico, la crescita personale. In un tempo spesso disorientato, educare alla responsabilità significa formare cittadini migliori”.

Ha inoltre lodato il liceo artistico come realtà d’eccellenza, capace di offrire esperienze concrete e formative: I nostri ragazzi imparano a pensare, a progettare e a rispettare il mondo in cui vivono, e questo non ha prezzo”.

Il sindaco Angelo Pizzigallo ha parlato di una collaborazione ormai imprescindibile tra il Comune e l’Istituto Paciolo:

“Quando pianifichiamo il calendario culturale, le attività del Paciolo sono tra i primi appuntamenti segnati. Sono parte della città, così come lo sono la Sagra del Pesce o la Festa del Broccoletto”.

Ha poi ricordato la riqualificazione dell’area dell’Ex Consorzio, un tempo spazio abbandonato, oggi restituito alla comunità. Rivolgendosi agli studenti, ha aggiunto:

“Diffondete la bellezza, usate l’arte per migliorare gli spazi urbani. Un murales fatto bene vale più di cento scritte”. Ha inoltre annunciato la riapertura, entro settembre, dell’ingresso originale della scuola.

L’assessore Danilo Guidi ha ricordato la continuità del progetto:

“Dalla Piroga del 2023 al murales realizzato in occasione della mostra di oggi, ogni anno aggiungiamo un tassello in più, e ogni tassello è frutto del lavoro dei ragazzi”.

Ha poi ringraziato la dirigente, il personale scolastico e il Parco per l’impegno condiviso.

Marco Scentoni, portavoce del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, ha portato i saluti della commissaria Tiziana Pepe e ripercorso tre anni di collaborazione con l’Istituto:

“Insieme abbiamo affrontato temi legati all’avifauna, agli ambienti naturali, alle specie ittiche del lago, trasmettendo conoscenza e rispetto. Far conoscere significa far apprezzare, e solo ciò che si apprezza si impara davvero a proteggere”.

Ha concluso sottolineando la forza della rete istituzionale:

“Qui c’è una situazione ideale, fatta di ascolto reciproco e volontà concreta di costruire insieme”.

A chiudere gli interventi è stato Giovanni Furgiuele, presidente dell’associazione L’agone nuovo:

“Lavorare con le scuole ci arricchisce, ci responsabilizza e ci fa guardare avanti. Con L’agone abbiamo formato tanti giovani, anche nel campo dell’informazione. Siamo felici di essere parte di questo percorso”.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione della Pro Loco di Anguillara Sabazia, a conferma del forte legame tra associazioni locali e scuola nella valorizzazione del territorio.

Una mostra per crescere

La mostra è stata aperta al pubblico fino al 22 maggio, presso l’Ex Consorzio di Anguillara Sabazia.

Un’occasione preziosa per ammirare la creatività degli studenti e riflettere sul valore dell’arte come strumento di cittadinanza attiva.

Un progetto che, anno dopo anno, dimostra come arte, scuola e territorio possano camminare insieme, lasciando un segno concreto e condiviso nella comunità.

Paola Forte

(foto di Paola Forte)