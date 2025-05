Manziana. La Rassegna degli eventi dal 23 al 25 maggio 2025

SOTTO L’OMBRELLO DELLA FANTASIA

Il viaggio fantastico di Rodari

Omaggio a Gianni Rodari, vissuto a Manziana, scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che ha rinnovato la letteratura per ragazzi. Una rassegna di eventi tutta da scoprire

Le attività per bambini sono tratte da “Storie in cielo in terra”

Indice generale delle attività nei giorni 23-24-25 maggio 2025

LE ATTIVITA’ IN DETTAGLIO

23/5 ore 16,30 presso la Biblioteca di Piazza Firenze – La notte dei pupazzi in biblioteca – a cura della Biblioteca di Manziana. I bambini accompagnano i loro pupazzi preferiti in biblioteca, gli fanno compagnia fino all’ora di andare a dormire e poi tornano a riprenderli al mattino successivo, quando scopriranno che cosa hanno combinato i pupazzi durante la notte, in loro assenza. Età 4-10 anni

23/5 ore 20 presso l’ingresso del Bosco Macchia Grande, via dei Platani – Attori della notte – a cura dell’Associazione Ti con Zero. Una camminata notturna tra scienza e teatro delle ombre, con insetti, racconti e performance danzate. Età 8-12 anni

24/5 ore 10 presso l’ingresso del Bosco Macchia Grande, via dei Platani – Pronti via! – a cura di CiclisticaMente ASD. Pedalata nel bosco e ciclofficina per famiglie con bambini.

24/5 ore 10,30-17,30 presso il Fontanile di Mezza Macchia – Natura e gioco – a cura della Biblioteca Comunale di Manziana. Attività per grandi e piccoli, laboratori, giochi e letture

24/5 ore 11,15 presso il Fontanile di Mezza Macchia – Ri Show – con Paolo Rech/Bambabambin Puppet Theatre. Teatro a pedali itinerante

24/5 ore 16 presso il Fontanile di Mezza Macchia – Gli ingredienti dell’amicizia – a cura dell’Associazione Le Zucche Allegre.A partire da 5 anni

24/5 ore 16 presso il Fontanile di Mezza Macchia – Letture del Bosco – a cura della Biblioteca Comunale di Manziana e di Nati per Leggere.

24/5 ore 17:30 presso il Fontanile di Mezza Macchia – Storie del Bosco – Compagnia Teatro Verde.