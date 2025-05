Oggi a Bracciano presentazione del libro “In via Fani io non c’ero”

IN VIA FANI IO NON C’ERO è l’ultimo libro di Amedeo LANUCARA sul caso Moro edito da Fefè Editore. Farà il debutto al pubblico a Bracciano (Rm) venerdì 23 maggio alle ore 18 all’Archivio Storico del Comune (piazza Mazzini). E’ un saggio di 400 pagine in cui Lanucara prosegue il lavoro di denuncia e disvelamento iniziato due anni fa con il romanzo QUANDO LA CIA RAPI’ MORO, best-seller tra i romanzi storici d’intrigo. L’autore spiegherà ai presenti la sua teoria controcorrente utilizzando le testimonianze dello stesso Moro dalla prigionia, decrittate con spirito certosino e non prevenuto.

L’incontro è realizzato dall’Associazione Culturale L’Agone nuovo con il patrocinio del Comune di Bracciano. Con l’Autore si confronteranno: Marco CROCICCHI, Sindaco di Bracciano; Giulia SALA, Presidente Consiglio Comunale; Bianca M. ALBERI, Assessore alla Cultura; Riccardo AGRESTI, Dirigente scolastico; Leonardo de Sanctis/FEFE’ EDITORE; Monica SALA leggerà brani dal libro. Modera Giovanni FURGIUELE Presidente dell’Associazione Culturale L’Agone nuovo