Bracciano, Ripudiare la guerra riscrivere il futuro

La guerra è divenuta una dimensione sistemica intorno alla quale si cerca di permeare l’economia, la società, la cultura, la democrazia dei prossimi anni. Per fermare la guerra occorre la costruzione, nei tempi e nei modi che ci vorranno, di una presa di coscienza in grado di modificare i rapporti di forza dentro la società. Questa modifica, per essere efficace, deve avere una dimensione europea. La costruzione della pace ha bisogno della massima convergenza possibile intorno ad alcuni obiettivi chiari: il ripudio della guerra e la radicale opposizione ad ogni piano di riarmo europeo. Vi è bisogno di una contro-narrazione che aiuti a far comprendere da una parte l’ideologia disciplinare e bellica che l’Ue e i governi nazionali stanno imponendo, dall’altra che dimostri a tutte le persone come la politica del riarmo sia contro i diritti e i bisogni di tutte e di tutti. Per questo motivo abbiamo organizzato questo pomeriggio pacifista Programma