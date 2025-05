L’Associazione Culturale No Profit L’Agone nuovo, la Redazione, esprimono le piu’ vive condoglianze alla famiglia tutta, per la improvvisa scomparsa del Col. Adelio Roviti.

Per l’Associazione

Giovanni Furgiuele

I funerali si svolgeranno lunedi 19 maggio 2025 ore 15.30 presso l’Eremo del Carmelitani Scalzi di Montevirginio (Canale Monterano)