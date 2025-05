Università Agrarie di Canale Monterano protagonista del convegno a WeGil di Roma

Il Convegno “Tradizioni nel futuro: le Università Agrarie, testimoni ecosostenibili”, promosso con la collaborazione dell’Università Agraria di Canale Monterano, tenutosi questa mattina a Roma, nell’ambito del Forum Annuale della Fondazione Ecosistemi.

Il Panel, nella magnifica cornice dell’edificio convegni WE-GIL, messo a disposizione dalla Regione Lazio.

Graditi i saluti di benvenuto formulati da Lorenzo Marinone, Consigliere del Comune di Roma Capitale, nonché l’intervento di Antonio Perinelli (Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Lazio, Toscana e Umbria).

Il Convegno è stato introdotto e moderato da Giorgio Galotti, componente del CdA di Fondazione Ecosistemi e ha visto gli interventi degli esperti invitati, nonché numerose e assai pertinenti domande e precisazioni dal pubblico presente.

Data lettura del messaggio di saluto inviato da Marina Ajello (Direttrice Area Usi Civici Regione Lazio) che, suo malgrado, non ha potuto partecipare, ma ha tenuto ad augurare buon lavoro e promettere presenza per le prossime occasioni, è stato il momento di:

Daniele Natili (Direttore Amministrativo dell’Università Agraria di Canale Monterano) che, con mirabile sintesi, ha tracciato la storia delle Università Agrarie dalle antichissime origini ad oggi, facendo scorrere sul monitor immagini affascinanti del paesaggio monteranese.

Nel secondo intervento Marcello Marian (Presidente di ARUAL – Associazione Regionale delle Università Agrarie del Lazio), il quale ha ricordato che fin dalle Sacre Scritture la terra, l’agricoltura e l’allevamento sono beni dedicati all’uomo, per il suo benessere, il suo sviluppo, la sua esistenza. Il Presidente ha poi evidenziato quanto sia essenziale che il corpo regolamentare sia di ausilio e volano per le attività agro-silvo-pastorali, nonché l’importanza di un approccio sistemico tra le Università Agrarie, sia in termini di soluzione delle problematiche, sia di scambio formativo.

Di seguito seguito Marco marchetti (Professore di Conservazione delle Risorse Forestali dell’Università “La Sapienza”) che, nel suo intervento ad ampio spettro, ha particolarmente puntato l’indice sul drammatico e crescente fenomeno dell’abbandono delle campagne, a cui le Università Agrarie possono e debbono porre rimedio, quali Attori di sostanziale importanza.

L’intervento di Annalisa Paniz (AIEL Energia – Associazione Italiana Energie Agroforestali), interessante contributo che, tra gli altri, ha posto l’attenzione sul fatto che la Biomassa è il secondo combustibile più utilizzato per il riscaldamento ed è il primo tra i rinnovabili.

Tale tema è stato poi ripreso, nel corso del dibattito, da Manuele Magagnini (az.agr. biologica), che ha evidenziato la necessità di ottimizzare la gestione delle notevoli quantità delle ramaglie da sfalcio, ad oggi rappresentanti uno spreco inaccettabile.

La conclusione è spettata a Fabio Chiaravalli (Presidente dell’Università Agraria di Canale Monterano) che, ringraziando sentitamente tutti per l’attenta partecipazione, ha ribadito con convinzione i concetti espressi e, ricordando che l’ineludibile assioma di “efficienza ed efficacia” riguarda tutti, operatori-gestori-regolatori e utenti, ha dato appuntamento per il primo evento/incontro territoriale in tema, che l’Università Agraria di Canale Monterano sta organizzando per il prossimo autunno.

Giorgio Galotti, considerato il ragguardevole successo dell’iniziativa odierna, ha salutato tutti, preannunciando l’intenzione di configurare il Panel Agrarie quale appuntamento annuale di verifica e confronto ricorrente, nell’ambito del Forum di Fondazione Ecosistemi.