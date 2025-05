Bracciano: tra le vie del centro fiorisce l’arte contemporanea

È partita ufficialmente il 14 maggio, con una conferenza nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la prima edizione della Bracciano Art Week (BAW), un progetto culturale ambizioso che fino al 18 maggio porterà l’arte contemporanea tra le strade e i luoghi simbolici della città. Alla conferenza ha preso parte anche Giovanni Furgiuele, presidente de L’agone nuovo, presente all’apertura dell’iniziativa.

Con il tema Contemporary Bloom, l’evento vuole rappresentare una vera fioritura creativa, capace di intrecciare memoria storica e linguaggi visivi attuali. Le opere si distribuiscono lungo un percorso che coinvolge il Palazzo Comunale, il Complesso di Santa Maria Novella, la Chiesa della Visitazione, il Giardino del Lago, il Teatro Delia Scala e le Mura Rinascimentali. Tutti gli spazi sono ad ingresso libero.

Durante la conferenza, l’assessora del Comune di Bracciano Ida Maria Nesi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come occasione per valorizzare il patrimonio culturale del territorio e come stimolo alla crescita collettiva: “l’arte unisce e suscita emozioni lasciando un segno profondo nei nostri cuori. Questo evento è solo l’inizio di un lungo percorso culturale per la nostra comunità.”

Il centro storico si è così popolato di installazioni, sculture, performance e interventi visivi che stimolano una riflessione collettiva sul rapporto tra arte, spazio urbano e percezione. Alcune opere si mimetizzano tra le sedie e i fiori, altre animano scalinate monumentali, come quella della Chiesa collegiata di Santo Stefano, dove sculture di animali in ceramica smaltate catturano lo sguardo con il loro impatto cromatico e simbolico.

Non mancano tele che combinano elementi pittorici classici con esplosioni cromatiche moderne, giochi di sguardi e figure femminili che sembrano interrogare lo spettatore in silenzio.

Lungo le vie del borgo compaiono anche interventi tessili e poetici: teli ricamati, appesi come panni stesi, evocano i gesti della vita quotidiana e trasformano la memoria domestica in riflessione artistica.

Le installazioni immersive, basate su luci, suoni e geometrie digitali, invitano a un’esperienza sensoriale che rompe i confini tra realtà e immaginazione.

La Bracciano Art Week rappresenta anche un invito alla scoperta.

Un’occasione per vivere il borgo in modo diverso, lasciandosi guidare dall’arte attraverso scorci e prospettive inedite. Fino al 18 maggio, incontri, visite guidate e momenti di confronto accompagneranno il pubblico in questo viaggio creativo, confermando Bracciano come punto di riferimento per la creatività, aperta alla cultura e all’innovazione.

Paola Forte