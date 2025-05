Manziana. Eventi da non perdere, dal 17 al 25 maggio 2025

Gli eventi promossi in collaborazione con il Comune di Manziana, dal 17 al 25 maggio 2025

Il Gruppo Ambiente Manziana (GAM)in collaborazione con il Comune, Sabato 17 maggio 2025 ore 17,00, nella sala consiliare di Manziana presenta I BOSCHI SACRI.

Una conferenza condotta da Nicoletta Retico storica dell’arte, che parlerà di boschi sacri come luoghi eletti dove contattare il “divino”, come santuari della Dea Madre

L’associazione MATAN, per la serie il “Maggio dei Libri”, ha organizzato un incontro di lettura, un reading party che si terrà il 18 maggio 2025, ore 16,00, al Casale della Porcareccia, in via Poggio della Torre. Seguiranno, alle ore 18,00, un incontro di Yoga curato da Edi Tombari per sciogliere il corpo e liberare la mente, infine vi sarà un aperitivo.

Per la Rassegna corale di maggio, a Manziana, nella Chiesa Madre S. Giovanni Battista, – sabato 24 maggio 2025 , alle ore 18, si terranno la Santa Messa e il Concerto in onore di S. Maria Ausiliatrice. Parteciperanno al concerto, oltre al Coro la Settima nota di Manziana anche il Coro di S. Stefano P. M. di Bracciano, il Coro di S. M. Assunta di Trevignano Romano, il Coro Laeti Cantores di Campagnano di Roma, l’Associazione mandolinistica La Primavera di Bracciano

La Banca del Tempo di Manziana, il 25 maggio alle ore 11,00, nel Giardino della Limonaia, in Piazza Firenze, 11, presenterà il libro glossario ecologista, “Le parole giuste”

La Festa delle Rose, promossa da Casacocò all’insegna dell’arte, del cibo, della natura, si terrà nella intera giornata del 25 Maggio, dalle ore 10,00 alle 18, si articolerà in diversi momenti trascorsi tra arte e musica: visite guidate del roseto e del centro storico, pranzo a buffet, animazione per bambini.

Si allegano le locandine delle opportunità, dei costi e dell’animazione.