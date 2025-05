Bracciano Nuova: nasce uno spazio per lo studio e l’incontro nel Centro Civico

Oggi 10 maggio ha aperto una nuova aula studio a Bracciano Nuova, negli spazi comunali del Centro Civico in traversa Borsellino 31. A gestirla sarà la Consulta Giovani di Bracciano, organismo comunale composto da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 30 anni che partecipano attivamente alla vita del territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire uno spazio gratuito e accessibile a chi studia o lavora in autonomia, in un momento della settimana in cui spesso i luoghi di ritrovo sono chiusi o insufficienti. «Abbiamo scelto il sabato pomeriggio proprio perché molti spazi a Bracciano in quel momento non sono disponibili – spiegano Luca Ianniello e Alessandro Bicocchi, tra i giovani coinvolti nell’organizzazione del progetto – e vogliamo dare un’alternativa concreta ai nostri coetanei».

L’aula studio sarà quindi aperta ogni sabato dalle 15:00 alle 19:00. Un primo passo che, come sottolineano i ragazzi, nasce dal volontariato e dalla partecipazione diretta: «Siamo giovani che mettono a disposizione il proprio tempo libero per offrire un servizio alla comunità. Se la risposta sarà positiva – aggiungono – auspichiamo di poter ampliare l’apertura anche durante la settimana, in base alle disponibilità ».

I posti disponibili saranno circa venti, distribuiti tra due sale del centro civico, che durante la settimana ospitano altre attività educative e sociali come il doposcuola per i bambini delle elementari. L’iniziativa si inserisce nel lavoro già avviato dalla Consulta Giovani, che da gennaio collabora attivamente con le realtà del territorio per rendere il Centro Civico un punto di riferimento per i cittadini.

«Vogliamo che questo luogo diventi anche un presidio sociale – aggiungono – un punto di incontro dove conoscersi, condividere tempo e idee, stare insieme. Spesso ci lamentiamo della mancanza di luoghi per i giovani – concludono – ma oggi questo spazio c’è e può diventare qualcosa di importante per tutti».

Per informazioni e aggiornamenti sulle attività della Consulta Giovani è possibile seguire le comunicazioni ufficiali sui canali social del Comune di Bracciano, recarsi direttamente al Centro Civico durante l’orario di apertura oppure scrivere all’indirizzo email indicato.

Consulta Giovani di Bracciano

Email: consultagiovani.bracciano@gmail.com

Cell. Simone 391 309 3757 – Luca 334 241 1620

Paola Forte