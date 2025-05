Consapevolezza ambientale. La tutela dei territori e la Carta di Pescasseroli

Dal 21 al 23 marzo ad Alvito, un delizioso centro in provincia di Frosinone, si è svolto il XIX Forum dell’informazione cattolica per la custodia del creato, a cui L’agone era presente come media partners.

Nei tre giorni di lavori, anche grazie ad autorevoli interventi, preso atto delle dimensioni allarmanti che sta raggiungendo il cambiamento climatico, è emersa l’importanza del ruolo dei giornalisti nell’informazione e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia ambientale.

Da questo ha preso le mosse la Carta di Pescasseroli, un vademecum di norme deontologiche che sappiano condurre i giornalisti sulla strada della corretta modalità di copertura delle notizie relative all’ambiente.

Un compito che presuppone impegno, consapevolezza e responsabilità.

Questo perché l’ambiente incide su moltissimi campi della socialità, dall’economia alle migrazioni, alla convivenza tra comunità.

L’adozione delle linee guida dettate dalla Carta di Pescasseroli deve essere considerata un’opportunità per il mondo del giornalismo, così da poter erogare un’informazione completa, affidabile e su base scientifica. Sul presupposto della conoscenza e di un proposito di corretta informazione, i giornalisti possono svolgere un ruolo importante nella consapevolezza ambientale e nella realizzazione di un maggior impegno per nella sostenibilità.

I principi etici contenuti nelle linee guida mirano a favorire la migliore comprensione dei problemi ambientali e di come affrontarli, fornendo a tutti gli strumenti per orientare consapevolmente scelte e comportamenti.

Appare inequivoco che si devono fornire informazioni accurate e verificabili, possibilmente citando sempre le fonti scientifiche.

E’ necessario che le informazioni consentano al lettore di formarsi un’opinione completa assumendosi la responsabilità del contenuto e delle conseguenze in tema ambientale, evitando informazioni false e ingannevoli finalizzate solo a scopi sensazionalistici.

Oneri di cui L’agone intende farsi carico cosi da contribuire efficacemente alla lotta contro lo sfacelo del Creato.

Gianluca Di Pietrantonio

Redattore L’agone