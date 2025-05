Campo di Mare una giornata “Plastic Free”: sensibilizzazione e pulizia volontaria dell’arenile

-riceviamo e pubblichiamo-

L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Abbandono sconsiderato di plastica sta mettendo a grave rischio gli equilibri del nostro ecosistema, sarà giornata di informazione e sensibilizzazione”

Una mattinata dedicata all’ambiente, alla tutela del territorio e del mare. A Campo di Mare, tornano le “giornate Plastic Free”, una manifestazione di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono della plastica e di pulizia volontaria dell’arenile. L’appuntamento, è per domenica 11 maggio a partire dalle ore 09:30 vicino lo stabilimento “Il Quadrifoglio”.

“Accolgo e sposo con estremo piacere questa iniziativa, proposta tra l’altro da due nostri concittadini, i Signori Laura e Gabriele, da sempre impegnati nella tutela del territorio e che ho avuto modo di incontrare alcuni giorni fa in Municipio – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – quello dell’abbandono della plastica è un argomento purtroppo sempre di stretta e drammatica attualità: spesso in televisione, sui media e sui social vediamo immagini provenienti da ogni angolo del mondo, e purtroppo anche in Italia, che ritraggono distese infinite di plastica che stanno compromettendo in maniera irrimediabile i nostri mari e i nostri ecosistemi. Per questo motivo invito la cittadinanza, famiglie e giovani a partecipare a questo appuntamento: sarà occasione per fare un piccolo ma importantissimo gesto per il nostro territorio e, visto il clima di questi giorni, per godere di una bella giornata di sole all’aria aperta”.

Sempre con i volontari di Plastic Free, martedì 6 maggio ci sarà un altro appuntamento, questa volta dedicato alle scuole. Tre classi dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto saranno infatti ospiti presso la Biblioteca comunale Nilde Iotti. A loro, verrà illustrata l’importanza di rispettare il pianeta non abbandonando rifiuti, di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come, scelte alternative alla plastica possano farci prevenire ulteriori disastri ambientali.

“Un’iniziativa molto importante e per la quale oltre ai volontari di Plastic Free ringrazio il personale della Biblioteca comunale per aver offerto disponibilità ad ospitarla – prosegue l’Assessore Gnazi – diciamo sempre che il futuro del pianeta dipenda oltre che da noi, adulti di oggi, da come prepariamo le nuove generazioni. Sensibilizzare i ragazzi, i più piccoli, è fondamentale: già in classe con le loro docenti svolgono da sempre un grande lavoro di preparazione e sono certo faranno tesoro di quanto apprenderanno in questa occasione”.

Commentano l’iniziativa di pulizia volontaria di domenica 11 maggio anche i referenti di Plastic Free, che dichiarano: “È inconfutabile che la plastica dispersa sia un fenomeno irreversibile e, vorremmo non dirlo, inarrestabile al punto tale da portare al collasso l’intero pianeta. Eppure con chiunque parliamo, si ha coscienza di ciò, ma si continua a non mutare il nostro stile di vita. Bisogna intervenire sul suo utilizzo esagerato piuttosto della scellerata fase successiva alla raccolta: la dispersione. Nel Comune di Cerveteri questa sensibilità si concretizza con il contributo di Laura e Gabriele, da sempre attenti a temi ambientali, volontari dell’Associazione che si occupa appunto di contrastare l’inquinamento dalla plastica. Dopo il successo dell’anno passato, ci si rincontra. Vi aspettiamo a Campo di Mare, in spiaggia, per trascorrere del tempo insieme, in difesa dell’ambiente”.