Bracciano: il nuovo volto del Palaprovincia. inaugurata la struttura ristrutturata

Dopo un lungo periodo di attesa, il Palaprovincia di Bracciano ha finalmente completato il salto di qualità, mostrando con orgoglio al pubblico i frutti di un’importante opera di ristrutturazione. L’inaugurazione, avvenuta domenica 6 aprile, ha segnato un momento significativo per la comunità, che potrà godere di uno spazio rinnovato, fondamentale per lo sport, la socialità e l’aggregazione giovanile. L’intervento, finanziato con fondi comunali, ha permesso di rinnovare completamente la struttura: nuovi muri perimetrali, nuova pavimentazione in parquet, illuminazione a led e impianto di areazione. Il Palaprovincia si presenta ora come un impianto moderno, sicuro e funzionale, pronto ad accogliere attività sportiva, ma anche scolastiche e culturali di vario genere. Un vero fiore all’occhiello per il territorio.

A gestire la struttura sarà l’ASD Bracciano Basket, che non solo ne curerà l’organizzazione, ma avrà anche il compito di renderla un punto di riferimento per i giovani del territorio. “È un giorno importante – ha dichiarato il sindaco Marco Crocicchi –. Il Palaprovincia è stato completamente rinnovato e reso più sicuro e accogliente, per offrire opportunità di aggregazione alla nostra comunità, in particolare ai più giovani. Abbiamo restituito a Bracciano un bene prezioso, che dovrà essere vissuto con rispetto e partecipazione.”

L’inaugurazione ha visto la presenza di piccoli e grandi atleti, cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati di sport, in un clima di festa e condivisione. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni locali, che hanno creduto nella rinascita di uno spazio da troppo tempo lasciato all’incuria. Con la riapertura del Palaprovincia, Bracciano si dota di un’infrastruttura all’altezza delle esigenze attuali, pronta a ospitare eventi sportivi, tornei, allenamenti, manifestazioni scolastiche e iniziative che possano stimolare la partecipazione attiva dei cittadini. Un luogo che torna a pulsare di vita e passione, nel cuore del paese.

Paola Forte

Redattrice L’agone