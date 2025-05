Anguillara, modifiche e treni cancellati per manutenzione sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo

Sono iniziati sabato 3 maggio alcuni lavori su delle linee ferroviarie che porteranno delle modifiche alla circolazione e che proseguiranno fino a metà mese. I lavori iniziati sulla FL3 sabato 3 maggio e che hanno portato parte dei viaggiatori scesi ad Anguillara per dirigersi a piedi verso le fermate degli autobus sostitutivi, interesseranno però anche altre linee fino a metà mese. Infatti, le linee interessante sono la Roma- Viterbo, Roma – Velletri, Roma – Civitavecchia, Roma – Cassino e Roma Ostiense – Vigna Clara per degli interventi necessari per un corretto funzionamento della circolazione.

Si tratta di lavori di manutenzione sulle rotaie e a causa dei quali alcuni treni regionali e intercity potranno subire variazioni di orario, limitazioni di percorso e la presenza di bus sostitutivi, come dichiarato da Rfi.

I lavori del 3 maggio che interessano la fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00 prevedono lavori alle stazioni di Cesano, La Storta e Roma San Pietro. Alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni e sarà attivo per compensare questa mancanza il servizio bus messo a disposizione dalle ferrovie nella tratta tra Roma Ostiense – Anguillara e viceversa.

Mentre domenica 4 maggio dalle ore 10.55 alle ore 13.50 ci saranno lavori di manutenzione tra Ciampino – Zagarolo e Ciampino – Velletri, i treni delle linee FL4 Roma – Velletri e della FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche e/o cancellazioni. Per i treni della FL4 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Pavona e viceversa e per i treni della FL6 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Colleferro e viceversa.

Giovedì 8 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, sempre lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo sempre il servizio di bus tra Roma Termini e Roma Aurelia e viceversa. Un treno Intercity Salerno-Torino subirà modifiche di orario.

Riprenderà poi la manutenzione sulla linea FL3, venerdì 16 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 11, 30, per lavori a Roma Ostiense. Alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo il servizio di bus tra Cesano – Roma Ostiense e viceversa.

Purtroppo oltre ai disagi dovuti da questi interventi vanno considerati altri fattori, come il numero di posti, ovviamente un autobus ha una capienza minore rispetto a un treno e di conseguenza il divieto di poter portare gli animali di grossa taglia, a parte quelli per i non vedenti, e biciclette. Inoltre va considerato che un mezzo su gomma ha un tempo di percorrenza più lungo rispetto a uno su rotaia, ma le ferrovie hanno ritenuto necessario e di estrema importanza questi interventi di manutenzione del valore di circa 80mila euro, sia per la sicurezza dell’utenza che per i propri lavoratori.

Claudia Reale

Viaggiatori diretti a Roma scesi alla stazione di Anguillara, si avviano verso il bus sostitutivo