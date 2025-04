Dopo gli incendi, il Liceo Gullace riparte: approvato il piano di recupero

Con l’approvazione del rendiconto di gestione 2024, Città metropolitana ha confermato lo stanziamento di 1.5 milioni di euro necessari per il ripristino della sede succursale del Liceo Gullace, devastata da incendi dolosi dello scorso ottobre.

Una decisione comunicata dal Sindaco Roberto Gualtieri alla cittadinanza e alla comunità scolastica in occasione dell’Assemblea pubblica del 9 aprile sul tema. Con l’impegno del Sindaco, della Consigliera delegata al bilancio di Città metropolitana Cristina Michetelli, del Consigliere delegato a Edilizia scolastica Daniele Parrucci e con il sostegno del Consiglio metropolitano, Città metropolitana, senza ulteriori aiuti, ha recuperato le risorse disponibili nel proprio bilancio, pur nel generale contesto di difficoltà finanziarie.

Si procederà quindi in breve tempo alle successive fasi, dalla gara per l’affidamento dei lavori all’inizio del cantiere entro luglio, secondo il cronoprogramma indicato: l’impegno è poter consentire agli studenti il rientro in presenza a scuola dopo le vacanze di Natale del 2025.