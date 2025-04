PD Anguillara: PUA l’ennesima occasione persa

Il Piano adottato ha un’impostazione forse adatta alle coste marittime che non tiene conto del paesaggio identitario del nostro paese né del suo tessuto economico e della sua storia.

Ora che hanno pubblicato il bando per le concessioni, in ritardo in vista della stagione turistica praticamente iniziata, emerge con chiarezza la volontà di privatizzare tutto il lungolago Reginaldo Belloni.È una scelta scellerata! Che già l’amministrazione precedente aveva tentato di attuare e che è miseramente fallita.