Il Partito Democratico di Civitavecchia piange la scomparsa di Papa Francesco

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, figura straordinaria del nostro tempo, testimone di umanità, giustizia e misericordia. Con la sua voce limpida e coraggiosa ha denunciato senza esitazioni le ingiustizie strutturali del nostro mondo, indicandoci la via di una fraternità concreta, fatta di prossimità agli ultimi, ai poveri, ai migranti, ai bambini, alle famiglie.

Papa Francesco ha rappresentato per milioni di donne e uomini, credenti e non credenti, un punto di riferimento etico e spirituale. Con la radicalità evangelica delle sue parole e dei suoi gesti ha definito il mercato “assassino” quando genera scarti e disuguaglianza, e ha ricordato alla coscienza collettiva che la dignità umana viene prima del profitto.

Nel suo insegnamento ritroviamo molte delle ragioni più profonde del nostro impegno politico e civile: la lotta contro le disuguaglianze, la difesa dei più deboli, la costruzione di una società più giusta e solidale.

Come ha ricordato con commozione il nostro Segretario Enrico Luciani, Papa Francesco è stato il Papa Buono di questa generazione, colui che ha saputo parlare al cuore di un mondo ferito, e che resterà per sempre nella memoria collettiva come simbolo di speranza.

A nome di tutta la comunità democratica di Civitavecchia, ci uniamo al dolore della Chiesa e del mondo intero per questa immensa perdita.

Il Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia

Enrico Luciani