Matteotti a Pereto: l’arte per non dimenticare, dal 25 aprile al 10 maggio 2025

Convegni, arte, teatro e musica in ricordo di Giacomo Matteotti

A cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti e a 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il borgo di Pereto (L’Aquila) diventa teatro di un’iniziativa culturale e artistica di grande respiro: “Matteotti a Pereto. L’arte per non dimenticare”, un percorso condiviso per raccontare, attraverso la forza dell’arte contemporanea, la vita, il pensiero e il coraggio di uno degli uomini simbolo della nostra democrazia.

Dal 25 aprile al 10 maggio 2025 il borgo di Pereto si trasforma in un laboratorio di memoria e futuro. Il Comune di Pereto e l’Università della Terza Età “Piana del Cavaliere”, con la collaborazione delle associazioni locali, del comune di Colleferro e della Fondazione Giacomo Matteotti, hanno dato vita a un programma di appuntamenti, che trasformeranno il paese in uno spazio vivo di memoria, riflessione e creatività. Le storie di Giacomo Matteotti – politico, amministratore, uomo di ideali – riempiranno i palazzi, riecheggeranno nelle piazze, attraverseranno vicoli e cortili: una narrazione corale, che utilizza il linguaggio dell’arte per parlare al cuore e alla mente di tutte le generazioni. Il programma prevede convegni, mostre d’arte, proiezioni di film, performance musicali e teatrali, presentazioni di libri e opera d’arte dedicate a Matteotti e alla sua storia.

Si inizia venerdì 25 aprile, alle ore 16.30, nella sala polifunzionale dell’ex convento di Sant’Antonio, con il convegno dal titolo “Il coraggio della democrazia – Dalla grande storia all’intimità familiare”, moderato da Giovanni Porzi. Alle ore 18.30, a Palazzo Maccafani, ci sarà l’apertura della mostra di arte contemporanea, che potrà essere visitata tutti i giorni, fino al 10 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 19. Durante. Domenica 27 aprile, alle ore 16.30, ci sarà il convegno “Matteotti e noi. Una lezione di libertà”. Sabato 3 maggio, alle ore 11, toccherà all’incontro “Matteotti dal Polesine al Parlamento. Documenti e testimonianze”. Sabato 3 maggio, alle ore 17, ci sarà lo spettacolo teatrale “Il processo Matteotti”. Non mancheranno alcuni incontri riservati alle scuole, in programma il 3, il 5, il 7 e l’8 maggio, nella palestra della scuola primaria di Pereto.

Arte, storia e musica saranno i canali privilegiati per riaffermare i valori fondanti della Repubblica Italiana: libertà, democrazia, pace. L’arte contemporanea, con la sua capacità di toccare corde profonde e stimolare il dialogo, si propone come medium per restituire forma e colore alla memoria, riportando al centro le relazioni umane e il rispetto per le diversità. Con la gioia e lo stupore dei bambini, con la consapevolezza delle nuove generazioni e con la voce di chi la memoria l’ha vissuta e custodita, l’iniziativa punta a un obiettivo tanto semplice quanto ambizioso: trasmettere l’eredità morale di Giacomo Matteotti, esempio limpido di integrità, coraggio e coerenza.