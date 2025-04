Frascati Scienza: 20 anni di scienza

Frascati Scienza celebra vent’anni di scienza, passione e curiosità con l’edizione 2025 della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – LEAF, acronimo di “heaL thE plEnet’s Future”.

Per celebrare l’annualità conclusiva del prestigioso finanziamento biennale europeo, Frascati Scienza torna a riempire piazze, scuole, musei e istituzioni in tutta Italia con una settimana ricchissima di eventi dedicati alla divulgazione scientifica: un viaggio attraverso le STEAM – Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics – che culminerà il 26 settembre 2025 con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Dal 20 al 27 settembre, la Settimana della Scienza offrirà centinaia di appuntamenti in decine di città italiane, con esperimenti dal vivo, laboratori per tutte le età, talk con esperti internazionali, spettacoli scientifici e molto altro. Il clou sarà venerdì 26 settembre, con la Notte Europea dei ricercatori e delle Ricercatrici e grande festa per i 20 anni di attività della nostra associazione che festeggia tanti anni di incontri tra scienza e cittadinanza attiva.

I NUMERI DELL’ULTIMA EDIZIONE

Nel biennio precedente, il progetto ha coinvolto:

46 partner e 32 città italiane (da Padova a Palermo)

e (da Padova a Palermo) 900+ eventi in tutta Italia

in tutta Italia 2000 ricercatori e ricercatrici attivi ogni anno

21 Marie Curie Fellows

12.000 studenti nei progetti Researchers@Schools

nei progetti Researchers@Schools 700 studenti coinvolti nei percorsi PCTO

coinvolti nei percorsi PCTO 60.000 visitatori complessivi

PARTNER

La ventesima edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di Frascati Scienza, coinvolge collaborazioni e partner impegnati in tutte le branche e le discipline del sapere scientifico e non solo, riuniti per questa grande ricorrenza annuale.

Accademia di Belle Arti di Roma, Alumni-ALACLAM Associazione Laureati Ateneo Cassino e Lazio Meridionale, Associazione Bioscienza responsabile, Associazione Giovanile Le Scie Fisiche, Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria – AICO Italia, Associazione Speak Science, Banca D’Italia, IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, C&C Consulting S.p.A., Città di Ariccia, Comune di Nemi, Comune di Piacenza , CREA, ESA – Agenzia Spaziale Europea, European Brain Research Institute (EBRI) ‘Rita Levi-Montalcini’, Explora il Museo dei Bambini di Roma, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi, Laboratorio di Bionformatica – IRCSS Casa del Sollievo e della Sofferenza, FVA New Media Research, G.Eco, Gruppo Astrofili Monti Lepini , ICR – Istituto Centrale per il Restauro, IFO- Istituto nazionale tumori Regina Elena e Istituto dermatologico San Gallicano – IRCCS, Il Salotto di Giano A.P.S., ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, JA Italia, Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA, MindSharing.tech, Museo della Terra Pontina di Latina, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, PariMpari Onlus, Sistema Castelli Romani, Sotacarbo, UNICEF ITALIA, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biomedicina e prevenzione,Dipartimento Medicina Sperimentale Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Università degli Studi Roma Tre, Università di Parma, Università di Pisa – Dipartimento di Biologia, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC.

LEAF è finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01 della Commissione Europea, G.A. n°101161615, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, che ha valutato la proposal sottomessa da Frascati Scienza insieme ai suoi partner con un punteggio eccellente.